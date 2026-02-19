Escándalo Policía
Susanna Griso, sobre el ex número dos de la Policía: "Está mintiendo el DAO"
La denuncia de una subordinada por violación y coacciones al que era director adjunto operativo de la Policía Nacional ha desatado un nuevo gran escándalo en el Gobierno. Mientras el ministro Grande- Marlaska está en el centro de la tormenta, las primeras palabras de José Ángel González, ya ex DAO, ha hecho unas polémicas declaraciones, que ha analizado Espejo Público.
"Hundido" e "inocente", así se siente José Ángel González Jiménez, ex número dos de la Policía Nacional hasta que presentó su dimisión el pasado lunes 16 de febrero. Lo hizo tras conocer, por la prensa según afirma también, la denuncia presentada por una inspectora que estuvo bajo su mando. Lo ha dicho en una entrevista concedida al medio digital Ok Diario.
Las acusaciones son de máxima gravedad, presunta violación del que era el director adjunto operativo y posteriores coacciones para que no actuara tras lo sucedido.
"Comprar su silencio"
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, denunciaba el miércoles en Espejo Público, y reiteraba sus palabras este jueves, lo sufrido por su representada entonces y ahora, tras filtrarse su identidad, afirma que sufre frecuentes ataques de ansiedad. Susanna Griso recordaba que según el letrado "le ofrecieron muchos puestos de trabajo para mantenerla callada, para comprar su silencio".
"Es evidente que está mintiendo el DAO, lo digo claramente", sentenciaba la periodista.
