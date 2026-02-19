Antena3
"Yo creo en todo": Elena Furiase revela su lado más místico en El Hormiguero

La actriz se ha abierto por completo y ha contado cuáles son sus creencias y que papel jamás interpretaría en la ficción.

Elena Furiase ha llegado a El Hormiguero con su cercanía y naturalidad para compartir anécdotas de su trayectoria y su vida personal. La actriz ha protagonizado una entrevista amena y llena de complicidad con el público.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su lado más místico y la intérprete ha demostrado tenerlo muy a flor de piel. "Yo creo en las energías, creo en el universo, creo en Dios...", ha dicho ella.

De hecho, a raíz de esto, Elena ha confesado que, por sus propias creencias, jamás interpretaría un papel en la ficción en la que tuviese que hacer una ouija ni nada paranormal. ¡Así lo ha contado!

