Avance | Programa 7

Dani Fernández llega para regalar su música en El Desafío: “Estoy emocionado”

Dani Fernández será el invitado de El Desafío para protagonizar un reto junto a Eva Soriano. ¡No te lo puedes perder!

AVANCE_Dani Fernandez

Dani Fernández llega para regalar su música en El Desafío: “Estoy emocionado”

Carmen Pardo
Publicado:

El cantante multiplatino ha llegado a El Desafío para ser el protagonista del reto junto a Eva Soriano.

El aclamado cantante ha llegado con mucha ilusión al programa, “estoy emocionado” ha asegurado Dani Fernández al pisar el plató de El Desafío.

No te pierdas una gala llena de sorpresas y grandes espectáculos, esta noche a las 22:00 horas en El Desafío.

El Desafío

