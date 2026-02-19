Revive la entrevista completa a Elena Furiase en El Hormiguero

Elena Furiase ha estado el plató de El Hormiguero para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera y comentar sus nuevos proyectos. Con una actitud relajada y auténtica, ha dejado una conversación divertida y muy cercana.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre "el miedo a no trabajar". La intérprete ha dicho que "se sufre mucho esta incertidumbre", pero ha desvelado que tiene plena confianza en su manager que hace una labor increíble.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su lado más místico. Ella ha confesado que cree en las energías de varios tipos, en el universo e incluso en Dios y ha contado qué papel jamás aceptaría por esta misma cuestión.