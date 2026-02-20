El hijo de Mariví Dominguín responde a las críticas de Miguel Bosé: "No puedo juzgar su dolor, pero mi madre no era así"

El romance entre Mariví Dominguín y su primo Luis Miguel fue un auténtico escándalo durante los años 70. En aquel momento, Luis Miguel Dominguín estaba con Lucía Bosé, por lo que aquella infidelidad se convirtió en una herida abierta durante años.

A raíz de aquello, los hijos de Lucía Bosé desarrollaron un odio irremediable hacia Mariví Dominguín. En sus memorias, Miguel Bosé la califica de "demonio, mala gente, envidiosa, falsa, lagarta, bruja". Unos adjetivos que no han sentado bien a la familia de Mariví.

"No puedo juzgar el dolor de la gente, es su relato, lo que le habrán contado y lo que habrá vivido, pero mi madre no era así", asegura Leo, el hijo de Mariví Dominguín.

Aunque Miguel Bosé cuenta que una de las cosas que más le dolió a su madre fue que prácticamente crio a Mariví cuando era pequeña, algo que Leo desmiente. "No me consta", señala.

