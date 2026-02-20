La llamada de Marlaska al abogado de la víctima del ex DAO: "¿Dimisión? No me ha reiterado eso"

Jorge Piedrafita lo confirmaba en exclusiva a Espejo Público. El abogado de la presunta víctima de violación y coacciones, por parte del ex DAO de la Policía, ha recibido la mañana de este viernes la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska.

Ambos han acordado la apertura de un canal de comunicación entre la denunciante -a través de su abogado- y el ministro . Además Marlaska pedía una valoración de la actuación ejercida desde que se hicieran públicos los presuntos hechos y la denuncia en contra del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional.

"Mi cliente no ha sido la única que ha sufrido esta situación"

Sin embargo el abogado también ha expuesto que Grande- Marlaska no ha insistido en lo que dijo en el Congreso, cuando comprometió su continuidad con el sentir de la víctima, cuestión que le valió numerosas críticas por añadir aún más presión a la inspectora y presunta víctima: "No me ha reiterado eso", decía al ser preguntado por si había puesto en manos de su cliente su cargo.

"Me han llegado informaciones indirectas (…) Era un método de un depredador, perfectamente engrasado (…) Mi cliente no ha sido la única que ha sufrido esta situación", afirmaba Piedrafita, que manifestaba la falta de confianza de la mujer en la actual jefatura de la Policía: "Desconfía de la cúpula policial y hasta dónde pueden llegar los tentáculos de este DAO en una estructura que es grande, de poder y de deuda de favores".

