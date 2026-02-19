Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Acoso sexual

El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no era capaz si quiera de decirle a su superior cuando cogía la baja porque era el puto amo"

Jorge Piedrafita es el abogado de la agente que ha denunciado al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Cuenta por qué su clienta no quiso denunciar por los cauces habituales de la Policía.

Abogado de la víctima del DAO.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La denuncia de una agente al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, en la que le acusa de una agresión sexual hace tambalearse los cimientos de los protocolos con los que cuenta el cuerpo para este tipo de casos. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha confirmado en Espejo Público que la mujer acudió a uno de los denominados 'punto violeta' a exponer el caso, y no usó los mecanismos internos que tiene la Policía para estos supuestos.

Los Puntos Violeta son un espacio seguro de información, sensibilización y atención ante agresiones machistas, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad y situado en eventos, fiestas o espacios públicos.

Señala el letrado que si la mujer optó por este cauce para denunciar el caso fue porque estaba "aterrada" y ni siquiera era capaz de decirle a su superior cuando cogía la baja porque "estamos hablando de que es el puto amo". Explica además que si lo hubiera hecho por los cauces habituales durante un mes este hombre hubiera sabido que tenía una denuncia interpuesta por la gente y ella estaría a su merced. "Sabía que él lo iba a saber y las represalias iban a llegar contra ella", añade.

¿Por qué la denuncia tarda tanto en salir a la luz si la agente llevaba de baja desde el mes de junio?

El abogado sospecha que el de su cliente no es un caso aislado y que hay más víctimas que han sufrido esto. Por lo tanto van a investigar y animan a denunciar a aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de acoso, "porque sin denuncia esto no puede salir a la luz y tienen impunidad".

La víctima llevaba de baja laboral desde el mes de junio. Relata el abogado que en aquel momento la víctima tenía un gran shock psicológico y "el proceso lógico es que cuando una víctima tiene un shock psicológico muy fuerte y acude a un punto violeta es atendida por un equipo psicológico que la ayuda y eso lleva su proceso". Es en el mes de octubre cuando el servicio psicológico le dice que ha pasado la primera fase del proceso y ella se pone en contacto con el abogado para que le asesore con las pruebas que tiene en ese momento.

El letrado trabaja con el material que le entrega la víctima durante varios meses para armar bien una querella que "quería que llegase a manos del juez con la máxima robustez".

Asegura que a partir del mes de julio ella deja de recibir presiones porque como no llegaba ninguna denuncia pensaban que el proceso se había parado. "Igual que no sabían que había un audio", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Abogado Víctima DAO

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía: "Antes de la denuncia ya estaba coaccionando e intentando comprarla"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Abogado de la víctima del DAO.

El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no era capaz si quiera de decirle a su superior cuando cogía la baja porque era el puto amo"

Susanna Griso, sobre el ex DAO

Susanna Griso, sobre el ex número dos de la Policía: "Está mintiendo el DAO"

Elena Furiase en El Hormiguero

Hoy, Elena Furiase despedirá la semana en El Hormiguero

Los Sánchez Saborido se ponen a prueba entre vacas, arrozales y baños termales en el tercer programa de El Capitán en Japón
Crónica | Programa 3

Los Sánchez Saborido se ponen a prueba entre vacas, arrozales y baños termales en el tercer programa de El Capitán en Japón

Joaquin, obligado a lidiar entre Daniela y Salma
Mejores momentos | Programa 3

Joaquín, obligado a lidiar entre Daniela y Salma: “Eres lo más cabezón que hay en la tierra”

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol
Mejores momentos | Programa 3

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol: “No quería que mi padre ganase”

Los Sánchez Saborido se han unido a un grupo de jóvenes japoneses y han protagonizado un emocionante partido.

el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida
Mejores momentos | Programa 3

"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida": el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

La hija mayor de los Sánchez Saborido estalla contra su padre ante los constantes comentarios con segundos significados.

Dos vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

Veinte vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”: la acusación de Joaquín Sánchez que cabrea a Susana Saborido

“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”: la acusación de Joaquín Sánchez que cabrea a Susana Saborido

"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

Publicidad