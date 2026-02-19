El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no era capaz si quiera de decirle a su superior cuando cogía la baja porque era el puto amo"

La denuncia de una agente al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, en la que le acusa de una agresión sexual hace tambalearse los cimientos de los protocolos con los que cuenta el cuerpo para este tipo de casos. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha confirmado en Espejo Público que la mujer acudió a uno de los denominados 'punto violeta' a exponer el caso, y no usó los mecanismos internos que tiene la Policía para estos supuestos.

Los Puntos Violeta son un espacio seguro de información, sensibilización y atención ante agresiones machistas, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad y situado en eventos, fiestas o espacios públicos.

Señala el letrado que si la mujer optó por este cauce para denunciar el caso fue porque estaba "aterrada" y ni siquiera era capaz de decirle a su superior cuando cogía la baja porque "estamos hablando de que es el puto amo". Explica además que si lo hubiera hecho por los cauces habituales durante un mes este hombre hubiera sabido que tenía una denuncia interpuesta por la gente y ella estaría a su merced. "Sabía que él lo iba a saber y las represalias iban a llegar contra ella", añade.

¿Por qué la denuncia tarda tanto en salir a la luz si la agente llevaba de baja desde el mes de junio?

El abogado sospecha que el de su cliente no es un caso aislado y que hay más víctimas que han sufrido esto. Por lo tanto van a investigar y animan a denunciar a aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de acoso, "porque sin denuncia esto no puede salir a la luz y tienen impunidad".

La víctima llevaba de baja laboral desde el mes de junio. Relata el abogado que en aquel momento la víctima tenía un gran shock psicológico y "el proceso lógico es que cuando una víctima tiene un shock psicológico muy fuerte y acude a un punto violeta es atendida por un equipo psicológico que la ayuda y eso lleva su proceso". Es en el mes de octubre cuando el servicio psicológico le dice que ha pasado la primera fase del proceso y ella se pone en contacto con el abogado para que le asesore con las pruebas que tiene en ese momento.

El letrado trabaja con el material que le entrega la víctima durante varios meses para armar bien una querella que "quería que llegase a manos del juez con la máxima robustez".

Asegura que a partir del mes de julio ella deja de recibir presiones porque como no llegaba ninguna denuncia pensaban que el proceso se había parado. "Igual que no sabían que había un audio", afirma.

