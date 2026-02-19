En plató
Tamara Gorro desvela qué le conquistó de Cayetano Rivera: "No le conocéis, es un tío maravilloso"
Tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera, Tamara Gorro rompe su silencio en nuestro programa. ¿Qué hay realmente entre ellos? ¿Ha conquistado el torero a la influencer?
Publicidad
Tamara Gorro regresa de sus vacaciones en Maldivas, un viaje que ha compartido con el torero Cayetano Rivera. Al verles juntos, conocíamos que ambos mantienen una relación desde hace varios meses.
La influencer, que a su regreso a Madrid se ha dejado ver en actitud cómplice con Cayetano y haciendo planes de pareja, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar qué hay entre ella y el torero.
"Creo que una imagen vale más que mil palabras", responde Tamara Gorro cuando se le pregunta por Cayetano Rivera. La influencer ha confesado que está feliz y que no consentirá que se digan mentiras acerca de su relación o de Cayetano.
"No le conocéis, es una persona estupenda y un tío maravilloso", afirma Tamara, "es buen amigo, me hace reír... que sea guapo es una obviedad y es lo de menos".
Más Noticias
- Tamara Gorro aclara qué relación tiene con Cayetano Rivera: "Creo que una imagen vale más que mil palabras"
- Manuel Jiménez, el tiktoker de las 3.000 Viviendas: "Mi padre veía peor que fuera homosexual a una enfermedad"
- Alberto lucha por traer de vuelta a España a su hijo tras caer en coma en Tailandia: "En el hospital cobran por todo, es una ruina"
Parece que el corazón de Tamara vuelve a estar ocupado, pasando a convertirse en una de las parejas del año. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
Publicidad