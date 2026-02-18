Úrsula Corberó publica su primera foto con su hijo Dante tras convertirse en mamá por primera vez

La felicidad absoluta ha llegado al hogar de Úrsula Corberó y Chino Darín. La actriz ha querido compartir con sus seguidores una imagen muy significativa tras el nacimiento de su primer hijo, Dante.

Sin lugar a dudas, es un momento que marca un antes y un después en su vida personal y que simboliza el inicio de una etapa completamente nueva para la pareja. La intérprete atraviesa uno de los periodos más especiales de su vida, y ha decidido hacerlo con la naturalidad que la caracteriza.

Ha compartido un instante cotidiano cargado de emoción y ternura. Su publicación ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores, que han celebrado con entusiasmo este nuevo capítulo familiar.

Úrsula Corberó | Gtres

Primera imagen como madre

La actriz ha publicado su primera fotografía como madre pocos días después de dar a luz, compartiendo una escena sencilla pero muy tierna. En la imagen aparece paseando con el carrito del bebé por las calles de Barcelona, seguro que se trata de uno de los primeros paseos de Dante.

Con el pequeño comentario en la foto que dice "Hola, soy mami", Úrsula ha querido compartir una estampa cotidiana que refleja calma, intimidad y el comienzo de una rutina completamente distinta a la que estaba acostumbrada.

Úrsula Corberó paseando con su hijo Dante por las calles de Barcelona | Instagram, @ursulolita

Lejos de posados preparados o grandes declaraciones, la imagen transmite normalidad y cercanía. Precisamente esa naturalidad ha sido uno de los aspectos más comentados por sus seguidores, que han valorado la decisión de mostrar su maternidad sin artificios.

Unos inicios en Barcelona

En la fotografía que ha compartido la actriz se ve de fondo el Arco del Triunfo de Barcelona, un emblema de la capital catalana. Esta localización nos hace pensar en la posibilidad de que Dante viva su infancia en su tierra materna.

El pequeño, que nació el pasado 9 de febrero, es el primer hijo de la pareja, que mantiene una relación estable desde hace casi una década. Su llegada ha supuesto un cambio en la vida de ambos, que comienzan ahora una etapa marcada por nuevas prioridades y emociones desconocidas hasta el momento.

Úrsula Corberó y Chino Darín en 2016 | Gtres

Una nueva rutina

Aunque ambos quieren disfrutar de esta nueva etapa con todos sus sentidos, tanto Úrsula como Chino se dedican al cine, una profesión muy exigente y con agendas apretadas.

A pesar de que Darín estuvo presente en el nacimiento de Dante y en los días posteriores, el actor argentino, poco después de la llegada de su bebé, tuvo que retomar sus obligaciones laborales fuera de España.

Úrsula Corberó y Chino Darín | Gtres

Esta combinación entre vida personal y responsabilidades profesionales marca el ritmo al que se está aún adaptando la pareja, que intenta encontrar equilibrio en medio de una etapa de grandes cambios.

Mucho amor en redes

La publicación, aunque se trate de una historia de Instagram, que se elimina pasadas las 24 horas, ha sido recibida con mucho cariño.

La fotografía, íntima y sencilla, se ha convertido en un símbolo del comienzo de un momento lleno de transformaciones, descubrimientos y emociones intensas. Un momento de cambios vitales que la actriz ha querido compartir con discreción.

Así pues, se trata de una escena cotidiana que, sin grandes gestos, resume perfectamente el inicio de una nueva vida marcada por el amor, la familia y la felicidad.