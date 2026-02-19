Antena3
Suko alarma a Elena Furiase con el último avance de la inteligencia artificial: "Esto es un peligro"

El espía tecnológico ha mostrado la increíble mejora de la IA trayendo algunos vídeos generados con esta herramienta.

"Esto es un peligro": Elena Furiase, atónita con el alarmante avance de la inteligencia artificial

La visita de Elena Furiase a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen humor. Entre recuerdos y confidencias, la actriz ha mostrado su faceta más cercana y sincera.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Suko para poner en alerta a todos una noche más. El espía tecnológico ha llegado al plató para hablar sobre el increíble avance de la inteligencia artificial.

Tal y como ha mostrado, China ha creado una IA capaz de generar unos vídeos idénticos a la realidad. De hecho, según ha desvelado, Disney les ha demandado porque han creado 'películas' falsas con sus personajes.

Elena ha asegurado que "esto es un peligro" afirmando que su profesión corre peligro y criticando el mal uso que hace la gente de este tipo de herramientas. ¡Increíble!

