Hablamos con el Sindicato Unificado de Policía sobre el caso DAO: "Es un gran varapalo y una vergüenza"

A esta hora, José Angel González, más conocido como 'Jota', sigue siendo oficialmente DAO, el jefe operativo de la Policía. De manera inexplicable, el BOE aún no publica su salida tras la denuncia por presunta agresión sexual. No está claro si ha dimitido, como él mismo asegura, o si fue el ministro del Interior quien le exigió dejar el cargo, como sostiene Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior investiga ahora si el círculo del DAO pudo tapar la violación. Una de las claves es quién decidió trasladar a la inspectora denunciante a la Subdirección de Recursos Humanos, en la misma sede donde trabajaba el propio DAO. ¿Quién tomó esa decisión y con qué criterio?

"Habrá que depurar responsabilidades"

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, lo tiene claro: “Todo se tiene que esclarecer con la mayor brevedad y de forma muy clara y transparente. Esto es un caso de extrema gravedad, un escándalo a nivel policial muy grave”. Un caso que ha salpicado de pleno al ministro Marlaska, muchos se preguntan ahora si Marlaska debe dimitir o si ha sido correcta su actuación ante la denuncia contra el DAO. Alarcón pide cautela: “Nosotros pensamos que todavía es pronto para poder sacar conclusiones respecto a qué sabía el ministro o qué no sabía. Creo que hay que esclarecer esto. En el caso de que haya evidencias y se dictamine que el ministro era conocedor de estas causas que son muy graves, habrá que depurar responsabilidades”.

¿Por qué nadie siguió su baja?

Otra de las incógnitas gira en torno a la baja de la inspectora. ¿Es normal que nadie se interese por su estado anímico? “Lo normal en estos procedimientos es que haya un procedimiento. No sé qué motivos dio ella o cómo pudo explicar su baja. Si ella hubiera presentado una denuncia formal o el contenido de lo que está manifestando es claro, a lo mejor el seguimiento es distinto. Pero debe haber un seguimiento, aunque sea una baja médica o psicológica, siempre tiene que haber un seguimiento. Hay que investigar si pudo haber un fallo en ese seguimiento”, explica la portavoz sindical.

El caso ha generado un profundo malestar dentro del cuerpo. Le preguntamos a Ana Alarcón si se avergüenza como mujer y como representante sindical de lo ocurrido y esto es lo que dice: “Esto es un escándalo y para nosotros es un gran varapalo. Como mujer, como policía y como representante sindical, es una vergüenza. La ejemplaridad es una obligación y ellos tienen que dar ejemplo más que nadie”.

