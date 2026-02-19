Antena3
Abogado de la denunciante del exjefe de la Policía Nacional: "Me hubiera gustado que el señor Marlaska me hubiera contactado"

La dimisión de José Ángel González, el exjefe de la Policía Nacional, sigue generando multitud de reacciones. Tras ser denunciado por presunta agresión sexual, renunciaba a su cargo.

Jorge Piedrafita

José Ángel González, el hasta ahora director adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), renunciaba ayer a su cargo tras ser denunciado por una agente de agresión sexual. A la espera de ser cesada, asegura que esta "hundido" y defiende su inocencia.

La querella viene por parte de una agente con la que mantuvo una relación extramatrimonial en el pasado. Sin embargo, una vez terminada, José Ángel la habría agredido sexualmente. De hecho, la querella incluye un audio de 40 minutos de un encuentro sexual entre ambos en el que presuntamente se demuestra la negativa inequívoca de la agente y la violencia sexual que José Ángel González ejerce sobre ella.

José Ángel González

Esta mañana se ha puesto protección policial a la presunta víctima. "Mi cliente ha perdido el anonimato, la están bombardeando", asegura su abogado, Jorge Piedrafita, "tiene miedo de que su domicilio y su integridad, lo único que le queda, sean vulnerados".

Según nos cuenta Piedrafita, la Ministra de Igualdad Ana Redondo se ha puesto en contacto con él para ponerse a disposición de la vícitma. "Entiendo que esa es la forma correcta de un ministro, me hubiera gustado que el señor Marlaska hubiera hecho lo mismo".

Tras salir a la luz la querella, varios mandos de la policía han coincidido en calificar la actitud de José Ángel como inadecuada. ¿Hasta dónde llegarán las denuncias? ¿Cómo afectará a la Policía?

