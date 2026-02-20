Antena3
Su abuela

¿Recuerda la frase más famosa de Lola Flores? Las hormigas ponen en un compromiso a Elena Furiase

Trancas y Barrancas han sometido a la actriz a su ya mítico juego 'Si te he visto no me acuerdo' en el que ha tenido que responder una pregunta sobre su abuela.

¿Recuerda la frase más famosa de Lola Flores? Las hormigas ponen en un compromiso a Elena Furiase

Patri Bea
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de una de las actrices más queridas de nuestro país. Elena Furiase se ha sentado junto a Pablo Motos para presentarnos la nueva película que protagoniza.

Después de abrirse en una entrevista llena de anécdotas, curiosidades y risas, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a la actriz a su divertido juego 'Si te he visto, no me acuerdo'.

Elena ha comenzado el juego dudando de quién es Epi y quién es Blas, pero su intuición ha acabado regalándole el primer acierto. El mayor conflicto que ha tenido la actriz ha sido con una pregunta relacionada con su abuela, Lola Flores. ¡Ponte a prueba con ella dándole al play al vídeo de arriba!

