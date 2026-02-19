Antena3
¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

En los nuevos capítulos del lunes y martes, un vídeo de Boran pone la vida de Cihan patas arriba. A las 23.00 horas, en Antena 3. Y después, gran final de Renacer.

Cihan se enfrenta al mensaje más duro de su vida: un vídeo donde su hermano Boran, presintiendo su final, le deja un encargo muy difícil: “Si me matan, irán a por Alya y a por mi hijo... Protégelos”. Boran lo tiene claro y le pide a su hermano algo que nadie se esperaba.

Pero la situación se tuerce del todo cuando la policía interrumpe a Alya: “Venga con nosotros a comisaría. Hay una denuncia contra usted”. La joven ginecóloga acaba en el calabozo por culpa de Sadakat y no ve la salida. Es entonces cuando Cihan aparece entre rejas con una propuesta definitiva para salvarla: “Diré que fue un accidente, pero con una condición”.

Alya, acorralada y desesperada, solo tiene un objetivo: “Estoy dispuesta a todo. Solo quiero a mi hijo”. ¿Aceptará el trato de Cihan para recuperar su libertad?

No te lo pierdas. Lunes y martes a las 23h en Antena 3. Y después... el gran final de Renacer. Disponible también en atresplayer.

