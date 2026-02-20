VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido cree padecer el ‘síndrome del nido vacío’

Susana Sabrido ha confesado que en ocasiones necesita tomarse un respiro debido a la carga que supone llevar el peso de la familia, una sensación distinta a la que experimenta cuando se siente sola.

El posible síndrome que cree padecer Susana ha tenido que ser buscado por Salma en internet para encontrarle un significado, el cual está basado en el abandono del hogar por parte de los hijos cuando crecen.

Tanto Salma como Daniela tienen planes de futuro lejos de Sevilla y, por lo tanto, de Susana y de su casa, un tema de conversación que irrita a su madre solo de pensar que sus hijas sueñan con emanciparse.