Seyran sigue siendo su mayor debilidad: Ferit huye de su dolor en el próximo capítulo de Una nueva vida
Ferit Korhan ha intentado ser un hombre nuevo, pero el pasado ha vuelto para golpearle donde más le duele. Este domingo en Una nueva vida, el joven se rompe por completo y huye de un dolor que no puede controlar.
“Dos años, un mes y once días”. Es el tiempo que ha pasado desde que Seyran se fue y Ferit los ha contado uno a uno. En el próximo capítulo, veremos qué pasa justo después de ese momento en el que el tiempo se detuvo para los dos y el pasado volvió con fuerza.
Aunque por fin celebramos que Abidin y Suna están juntos y se casan, el ambiente para Seyran y Ferit es muy distinto. Mientras Sinan dice muy convencido que "nadie puede pararle los pies al amor", la realidad es que Ferit está destrozado. Al volver a ver a su "pistacho de Antep", todos sus fantasmas vuelven y confiesa lo más triste: “Me siento vacío por dentro”.
Desesperado por borrar de su cabeza la imagen de Seyran con otro hombre, el joven vuelve a caer en la trampa del alcohol. La situación se le va de las manos hasta el punto de terminar tirado en la calle, solo y sin fuerzas, demostrando que su amor por Seyran sigue siendo su mayor debilidad.
Por otro lado, Diyar se repite a sí misma: “Por favor, Ferit, no hagas lo que pienso”. Ella sabe que ese reencuentro es el principio del fin. ¿Podrá Ferit salir de este pozo o lo perderá todo?
