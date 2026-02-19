Seyran sigue siendo su mayor debilidad: Ferit huye de su dolor en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Dos años, un mes y once días”. Es el tiempo que ha pasado desde que Seyran se fue y Ferit los ha contado uno a uno. En el próximo capítulo, veremos qué pasa justo después de ese momento en el que el tiempo se detuvo para los dos y el pasado volvió con fuerza.

Aunque por fin celebramos que Abidin y Suna están juntos y se casan, el ambiente para Seyran y Ferit es muy distinto. Mientras Sinan dice muy convencido que "nadie puede pararle los pies al amor", la realidad es que Ferit está destrozado. Al volver a ver a su "pistacho de Antep", todos sus fantasmas vuelven y confiesa lo más triste: “Me siento vacío por dentro”.

Desesperado por borrar de su cabeza la imagen de Seyran con otro hombre, el joven vuelve a caer en la trampa del alcohol. La situación se le va de las manos hasta el punto de terminar tirado en la calle, solo y sin fuerzas, demostrando que su amor por Seyran sigue siendo su mayor debilidad.

Por otro lado, Diyar se repite a sí misma: “Por favor, Ferit, no hagas lo que pienso”. Ella sabe que ese reencuentro es el principio del fin. ¿Podrá Ferit salir de este pozo o lo perderá todo?

