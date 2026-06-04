¿Por qué el juez cree que 'The One' es Pedro Sánchez en el sumario del 'caso Leire Díez'? "El presidente sabía lo que hacía la trama"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al sumario del 'caso Leire Díez' en el que se dan detalles de cómo actuaba esta trama corrupta que intentaba comprar voluntades para limpiar al PSOE de los escándalos de corrupción que lo salpicaban. La trama, conocida como las 'cloacas del PSOE', estaría dirigida por Leire Díez y Santos Cerdán.

Isaac Blasco, subdirector de 'Vozpópuli', cree que este informe "probablemente sea la mayor evidencia de que esa opción es realmente factible" y Pedro Sánchez fuera realmente el conocido como número uno de esta trama: 'The One'. La Guardia Civil ha trazado un nexo muy claro de la infiltración de la cloaca ligada al PSOE con instituciones nucleares del Estado de derecho como es el ministerio del Interior, la Guardia Civil o las Fiscalía. "La figura de Santos Cerdán lleva a pensar que su función esencial era proteger los intereses de Pedro Sánchez".

"Loq ue hay en el sumario es suficientemente grave para que el PSOE y el Gobierno den explicaciones"

La periodista Pilar Velasco cree que es precipitado hablar de que 'The One' es Pedro Sánchez, aunque sí considera que lo que hay en el sumario es suficientemente grave para que el PSOE dé explicaciones y el Gobierno también. "Lo que sabemos con este sumario es que no eran unos resentidos que pasaban por ahí", añade.

El sumario está lleno de conversaciones y registros que son como miguitas de pan que conducirían a la implicación de Pedro Sánchez en esta trama corrupta. En el sumario aparece la palabra 'The One' 259 veces, 15 veces se habla de 'presi' y 12 veces de 'presidente'. En la página 168 del sumario se lee 'por orden del one'. El juez escribe que la referencia al 'One' solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido Pedro Sánchez. Lo que evidenciaría el conocimiento de Sánchez de la actividad que desarrollaba Leire Díez.

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