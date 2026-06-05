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Visita León XIV

José Cobo, arzobispo de Madrid, sobre la visita del papa León XIV a España: "En el hemiciclo, que se reúnan todos y no haya gritos ese día, lo necesitamos"

El sacerdote ha explicado muchos detalles del viaje del Papa por varios lugares de España. Sus actos oficiales, y lo que ha despertado más interés en Susanna Griso, las visitas extraoficiales, parte de su agenda privada, que se darán a conocer a posteriori.

José Cobo, cardenal y arzobispo de Madrid

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Andrés Pantoja
Publicado:

La visita a España del sumo pontífice llena de emoción a millones de católicos y José Cobo, cardenal y arzobispo de Madrid, no es una excepción. Reconoce estar viviendo feliz y muy intensamente estos momentos, con "nervios y también responsabilidad", gracias a recibir al papa León XIV 'en casa'.

"Vivimos metidos en un bucle, y de repente comprobar lo que esto suscita (…) Nos da un respiro", expresaba el padre Cobo.

"Viene a pisar barro"

Susanna Griso destaca dos eventos por encima del resto: un encuentro con inmigrantes en Arguineguín, Gran Canaria, en el sprint final de su viaje; y este sábado con personas vulnerables en Madrid, nada más comenzar su visita a la capital: "Viene a pisar barro, utilizando su expresión", apuntaba la presentadora.

"El Papa viene como pastor, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, viene a una visita apostólica y quiere ver la labor de la Iglesia en toda su realidad. La va a ver en el Bernabéu con toda la Iglesia de Madrid, y la va a ver también en la labor que hace la Iglesia en los barrios, donde estamos todos los días", explicaba el arzobispo de Madrid.

Un papel "inusual" en el Papa

Su cargo implica ser el jefe del Estado de El Vaticano, y por ello señala José Cobo que asumirá un rol al que no acostumbra el líder de la Iglesia católica: "Viene a dialogar con la cultura y con mucha gente, de buena voluntad".

Un discurso histórico y un gran logro necesario

José Cobo presupone que León XIV empleará un tono conciliador y de diálogo, entre la religión con la cultura, la política y la sociedad civil, "porque somos vecinos".

En su intervención prevista en el Congreso de los Diputados para el lunes cree el cardenal que el pontífice hablará de "la política, con mayúscula, de la buena política", con altura de miras, en pro de la unidad, el bien común, la lucha por la justicia y la paz; líneas generales de su primera encíclica, publicada recientemente.

Esta visita papal está consiguiendo unir casi con unanimidad a los distintos actores políticos. Susanna Griso apuntaba que "en otro momento o con otro Papa hubiese habido más distensiones". Y aunque Cobo reconoce que no siempre llueve a gusto de todos, "esta visita está sacando lo mejor de mucha gente. Necesitamos referentes, no tenemos tantos. En el hemiciclo, que se reúnan todos y que no haya gritos ese día; o que la tensión se convierta en 'nos queremos y qué buena es la política cuando se hace bien', creo que la sociedad lo necesita, estos espacios se necesitan", concluía el sacerdote.

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