Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: agenda, actos y preparativos para recibir al pontífice en la capital

A falta de 24 horas para que el papa León XIV pise suelo español, Madrid se prepara para recibir al pontífice en su primer viaje a España. Es la primera vez en 15 años que un papa visita nuestro país, el último fue fue Benedicto XVI en 2011.

Madrid, Canarias y Cataluña, han sido los tres lugares elegidos por el santo padre para su visita en España. La primera la capital donde ya ultiman los preparativos para los grandes eventos previstos para estos días: una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima, una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles o eventos en el Movistar Arena y Bernabéu.

Se prevé que congregue a más de dos millones de personas, por ello la movilidad se verá alterada. El centro de Madrid se paralizará durante varios días, con restricciones, especialmente, en el paseo de la Castellana y los alrededores de Cibeles, Recoletos y el Prado.

El Ministerio de Trabajo recomendó a las empresas la posibilidad de teletrabajar durante la visita del pontífice con el objetico de "Favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas".

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