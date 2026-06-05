Visita del Papa
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: agenda, actos y preparativos para recibir al pontífice en la capital
Sigue en directo las últimas novedades sobre la visita del papa a la capital.
- Cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV: cómo acceder al centro de Madrid los días 6, 7, 8 y 9 de junio
- Cortes de metro y tren por la visita del Papa León XIV a Madrid: días, líneas y paradas cerradas
- Así es la agenda del Papa León XIV durante su visita a España: 12 discursos y más de 2.500 kilómetros recorridos
- Antena 3 Noticias emitirá este domingo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'
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A falta de 24 horas para que el papa León XIV pise suelo español, Madrid se prepara para recibir al pontífice en su primer viaje a España. Es la primera vez en 15 años que un papa visita nuestro país, el último fue fue Benedicto XVI en 2011.
Madrid, Canarias y Cataluña, han sido los tres lugares elegidos por el santo padre para su visita en España. La primera la capital donde ya ultiman los preparativos para los grandes eventos previstos para estos días: una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima, una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles o eventos en el Movistar Arena y Bernabéu.
Se prevé que congregue a más de dos millones de personas, por ello la movilidad se verá alterada. El centro de Madrid se paralizará durante varios días, con restricciones, especialmente, en el paseo de la Castellana y los alrededores de Cibeles, Recoletos y el Prado.
El Ministerio de Trabajo recomendó a las empresas la posibilidad de teletrabajar durante la visita del pontífice con el objetico de "Favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas".
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Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | "Fase crítica" activada a partir de las 00.00 horas de este sábado
Madrid entra esta medianoche en la "fase crítica" del dispositivo de seguridad diseñado para la visita del Papa León XIV, con más de 14.300 agentes desplegados hasta el próximo martes. Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal blindarán la capital durante los principales actos multitudinarios previstos.
La Policía Nacional asumirá la "cápsula de protección" del pontífice con efectivos del GEO y de la Unidad Central de Protección. El operativo incluye además vigilancia aérea contra drones no autorizados, helicópteros y cazas en la base de Torrejón ante cualquier posible amenaza.
Fuentes policiales consideran Madrid la sede "más demandante" de toda la gira de León XIV, al concentrar el mayor número de días y los actos con más afluencia de fieles. El despliegue de seguridad previsto supera incluso al organizado para la cumbre de la OTAN celebrada en 2022.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Despliegue histórico de 23.500 efectivos para la visita del pontífice
Se contará con un total de 23.500 agentes durante la visita de Robert Prevost a España, convirtiéndose en un dispositivo policial histórico que volverá a desafiar la capacidad del país ante concentraciones multitudinarias. Este será coordinado por el Ministerio del Interior en varias fases para cubrir desplazamientos y actos masivos. Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria.
En total, 23.500 agentes para velar por la seguridad durante la visita. El dispositivo incluye una 'cápsula' permanente de protección en torno a León XIV durante todo el viaje, unos 250 furgones antidisturbios, perímetros de seguridad, controles de acceso, cortes de tráfico y restricciones aéreas en los puntos neurálgicos.
Contará además con centros de coordinación específicos en cada ciudad y planes para escenarios de riesgo en el que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Una agenda llena de actividades
El papa marca el punto de partida de su viaje el primer día con la visita a un centro para personas sin hogar en el madrileño barrio de Carabanchel. De ahí parte al Palacio Real, al Congreso y la Sagrada Familia. En la capital, el pontífice se reunirá con los Reyes, mantendrá un encuentro con el presidente, Pedro Sánchez, y pronunciará un esperado discurso en una sesión conjunta de las Cortes Generales. Será uno de los momentos de mayor carga simbólica del viaje: un papa hablando desde el hemiciclo del Congreso en un contexto de fuerte tensión política y debate sobre el papel de las instituciones.
También celebrará una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima, presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles, además de encontrarse con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu y con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena. La gran imagen de la etapa catalana estará en la Sagrada Familia.
León XIV inaugurará y bendecirá la Torre de Jesucristo, la aguja central del templo, que coincide con el centenario de la muerte de Gaudí, en una ceremonia que funcionará a la vez como acto espiritual y potente escaparate turístico y cultural de la ciudad, en la que también participará en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitará la Abadía de Montserrat.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | 'Alzad la mirada', lema elegido para la visita
El lema elegido para este viaje 'alzad la mirada', resume el objetivo de la visita, que busca ir más allá de la crónica religiosa y apelar a una sociedad atravesada por la polarización política, la precariedad y el desgaste institucional, sin perder de vista la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur europea. Desde el Gobierno han definido este viaje como "un hito que refuerza los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo".
Para la Conferencia Episcopal, es también la oportunidad de reposicionar a la Iglesia en un país cada vez más secularizado y una oportunidad de "renovación pastoral" y de acercamiento a jóvenes, familias y laicos comprometidos.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Las claves de la visita del pontífice a España
El Papa León XIV comenzará su visita a España este sábado, 6 de junio, y 15 años después de la última visita papal. Robert Prevost aterrizará en suelo español y hará varias paradas clave durante su estancia: discurso en el Congreso, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia con ocasión del centenario de la muerte de Gaudí y hará otras dos paradas históricas donde visitará la cárcel de 'Brians 1' en Barcelona y el muelle de Arguineguín en Gran Canaria.
Todo su programa se comparte en la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes como con la sociedad civil y las Iglesias locales. El objetivo de León XIV es hablar y encontrarse con todos, por ello, intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 22 ocasiones en los más de 20 actos que se incluyen en su agenda.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Viajó en 1982 a España
Antes de ser elegido Papa, Robert Prevost hizo más de una estancia en España. La primera de ellas se remonta a 1982, cuando pasó mes y medio viajando en furgoneta por distintas ciudades del norte de la península.
Durmiendo en tienda de campaña o en casa de uno de sus compañeros de estudios en Roma, un joven Prevost de 26 años visitó Lugo, incluida la catedral y su centro histórico.
También la zona de Ferrol, algunas playas en las rías de Pontevedra y, por supuesto, Santiago, donde posaron ante la Puerta Santa abierta junto a otros hermanos agustinos.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Cierres en metro
Las siguientes estaciones de metro permanecerán cerradas mañana 6 de junio desde las 17:00 a 22:00 horas. En todas ellas los trenes seguirán circulando, pero sin efectuar parada mientras dure el cierre, que cubre toda la franja de la misa y el dispositivo de entrada y salida de los centenares de miles de asistentes previstos: Santiago Bernabéu; Cuzco; Nuevos Ministerios (cerrados los accesos más próximos a Plaza de Lima)
La Comunidad de Madrid puede optar por cortar temporalmente las siguientes estaciones debido a problemas de aforo o seguridad del momento: Plaza de Castilla; Nuevos Ministerios; Santiago Bernabéu y Cuzco
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Cortes en el centro de la ciudad por la llegada del Papa
La cercanía de la llegada del papa León XIV a la capital ha provocado numerosas restricciones en el tráfico. Esto se debe a que parte de los carriles se han utilizado para colocar los materiales y/o el escenario en el que se subirá el sumo pontífice.
Por ello, desde la madrugada del pasado 3 de junio, la Plaza de Lima se encuentra cerrada completamente al tráfico. Unos cortes que se han ampliado a las zonas aledañas, como los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz y los carriles centrales en sentido norte del paseo desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | La apretada agenda del Papa a su llegada a Madrid
Según llegue el Santo Padre, este comenzará con su apretada agenda, acudiendo a algunos de los espacios más icónicos de la capital. Uno de los acontecimientos en los que se espera que haya más fieles es la vigilia con jóvenes cristianos, que tendrá lugar en la Plaza de Lima el mismo sábado 6 de junio a las 20:30 horas.
Otro de los eventos más esperados es la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, que será oficiada por el pontífice el domingo 7 de junio a las 10:00 horas en la céntrica Plaza de Cibeles.
No obstante, estos no serán los únicos espacios en los que los fieles podrán observar y escuchar al papa. Este también acudirá a otros eventos en escenarios como el Congreso de los Diputados, el Estadio Santiago Bernabéu o la Catedral de la Almudena.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | El Papa y Bud Bunny, dos ídolos de masas en Madrid
Este fin de semana en España hay dos nombres indiscutibles: el papa León XIV y Bad Bunny. Y aunque las letras explícitas del 'Conejo Malo' choquen con los preceptos de la fe católica, jóvenes creyentes ven completamente compatible rezar y disfrutar del concierto del puertorriqueño y, de hecho, algunos acudirán a ambos eventos.
Según los expertos económicos la visita del Papa puede generar entre 95 y 120 millones de euros, mientras que los conciertos del artista puertorriqueño son unas vacaciones musicales en las que Madrid va a mover unos 200 millones de euros; pero que no repercutirán directamente en la ciudad.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | El rey despedirá al papa al término de su visita a España en el aeropuerto de Tenerife
Finalmente será el rey Felipe quien despida al papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, el próximo viernes 12 de junio, al término de su visita a España, que comienza en Madrid este sábado.
Aunque en principio estaba previsto que fuera la reina Sofía quien se desplazaría a Canarias para estar presente en la ceremonia de despedida del pontífice, prevista a las 14:30 horas, Zarzuela ha comunicado que será el jefe del Estado quien acuda a Tenerife.
Son varios los momentos en la agenda de esta visita en los que el León XIV se encontrará con miembros de la familia real.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Visitará Canarias
Además de Madrid, el papa también viajará a Canarias. El 11 de junio, León XIV visitará el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, punto de llegada de muchas personas migrantes, y celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.
Al día siguiente viajará a Tenerife, donde se reunirá con migrantes en el centro Las Raíces y con realidades de integración en La Laguna, antes de celebrar la misa de clausura en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Restricciones sábado
El sábado 6 será una de las jornadas con mayores afecciones. Se esperan cortes de tráfico y fuertes restricciones durante toda la tarde y la noche. El impacto principal se notará en la zona del estadio Bernabéu y la plaza de Lima, en vías clave como el paseo de la Castellana, Concha Espina, General Perón, Padre Damián y Rafael Salgado verán limitada o directamente interrumpida la circulación.
Además, también se prevén importantes complicaciones en accesos como la plaza de Castilla, el nudo norte, las entradas desde la A-1 y la M-30 norte, lo que provocará retenciones generalizadas en toda esta zona de la ciudad.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Sábado 6 de junio
La visita comenzará el sábado 6 de junio en Madrid, donde el Papa será recibido oficialmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Después se trasladará al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida, la visita a los Reyes y un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
Esa misma tarde visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas, de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar, y presidirá una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid | Primera visita
Mañana sábado 6 de junio, el papa León XIV aterrizará en España en su primera visita oficial al país.
Durante varios días el pontífice cumplirá una agenda completa centrada en tres grandes ejes: la celebración religiosa, el encuentro institucional y la atención a la realidad social, especialmente a los jóvenes, la pobreza y la migración.
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