El Papa León XIV vuelve a poner a España en el mapa del Vaticano

España se prepara para volver a recibir a un Papa después de más de una década sin visitas papales. La elección de León XIV abre una nueva etapa en la relación entre el Vaticano y un país profundamente ligado a la historia del catolicismo.

Desde las multitudinarias giras de Juan Pablo II hasta las visitas de Benedicto XVI a Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, las imágenes de los pontífices recorriendo las calles españolas forman parte de la memoria colectiva del país. Francisco nunca llegó a viajar a España durante su pontificado, aunque la relación institucional con la Santa Sede se mantuvo viva a través de los reyes Felipe VI y Letizia.

Ahora, la visita programada de León XIV en 2026 vuelve a situar a España en el centro de la agenda vaticana.

Del balcón de San Pedro a las calles de España

El Vaticano inaugura una nueva etapa con el nombramiento de León XIV como sucesor de Francisco. Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos y con una larga trayectoria pastoral en Perú, se convierte en un Papa estrechamente vinculado al mundo hispano y latinoamericano.

Su elección llega acompañada de una imagen de cercanía, experiencia internacional y capacidad de diálogo dentro de la Iglesia. Desde su proclamación en el balcón de la Plaza de San Pedro, el nuevo pontífice sitúa a España entre los grandes destinos de su agenda internacional.

Su viaje previsto a nuestro país se interpreta como uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes del año en Europa.

Juan Pablo II convierte España en un fenómeno de masas

Juan Pablo II protagoniza algunas de las visitas papales más multitudinarias que recuerda España. El pontífice polaco viaja al país en cinco ocasiones: 1982, 1984, 1989, 1993 y 2003.

Durante esos años recorre ciudades como Madrid, Sevilla, Santiago de Compostela, Zaragoza, Barcelona, Valencia o Toledo, participando en encuentros masivos, celebraciones litúrgicas y canonizaciones históricas. Sus viajes movilizan a millones de personas y dejan imágenes imborrables de plazas abarrotadas y fieles emocionados esperando durante horas para verle pasar en papamóvil.

En 2003, ya muy debilitado físicamente, reúne a cientos de miles de personas en Cuatro Vientos durante una de las despedidas más emotivas de la historia reciente de España.

Benedicto XVI une tradición, fe y modernidad

Benedicto XVI mantiene viva la relación entre España y el Vaticano con tres visitas oficiales en 2006, 2010 y 2011. En Valencia participa en el Encuentro Mundial de las Familias y convierte la ciudad en epicentro internacional del catolicismo.

En 2010 visita Barcelona para consagrar la Sagrada Familia, en una ceremonia seguida en todo el mundo y marcada por las imágenes espectaculares del templo de Gaudí. Ese mismo año también viaja a Santiago de Compostela, donde recorre la catedral y reza ante la tumba del Apóstol Santiago vestido como peregrino.

Su última visita llega en 2011 durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que reúne a cientos de miles de jóvenes y deja una de las escenas más recordadas de su pontificado: la gran vigilia bajo la tormenta en Cuatro Vientos.

Francisco no pisa España, pero el vínculo con El Vaticano persiste

Durante todo el pontificado de Francisco, entre 2013 y 2025, España no recibe ninguna visita oficial del Papa argentino. La ausencia sorprende por el peso histórico de España dentro del mundo católico y por la afinidad cultural y lingüística del pontífice con el país.

Aun así, la relación institucional con la Santa Sede se mantiene constante. En 2014, los Reyes Felipe VI y Letizia visitan al Papa Francisco en el Vaticano en uno de los encuentros diplomáticos más simbólicos de los últimos años. La imagen de los monarcas junto al pontífice refleja la continuidad de los vínculos entre España y El Vaticano, incluso en una etapa sin viajes papales al país.

León XIV prepara el regreso del Papa a España

La visita de León XIV en nuestro país despierta una enorme expectación política, mediática y religiosa, con una gira con paradas en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, tres lugares profundamente ligados a las anteriores visitas papales.

Se espera una agenda marcada por los grandes actos multitudinarios, encuentros con jóvenes y celebraciones litúrgicas de gran simbolismo internacional. Madrid vuelve a ejercer como centro institucional del viaje, Barcelona recupera el protagonismo de la Sagrada Familia y Canarias refuerza la dimensión espiritual de la visita.

La llegada de León XIV no solo supone el regreso de un Papa a España, sino también la recuperación de una tradición histórica que durante décadas moviliza a millones de personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.