Pedro Sánchez acompañará al Papa León XIV en un encuentro con migrantes en Gran Canaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará el próximo jueves al Papa León XIV a un encuentro que mantendrán con personas migrantes en Arguineguín, Gran Canaria.

Fuentes del Ejecutivo anunciaron que el presidente acompañará a León XIV a un encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín, el próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 11.40 horas. El Gobierno indica que decidieron esta semana que Sánchez acudiría a este encuentro, que estaba previsto en un inicio que asistiera el pontífice solo.

Pedro Sánchez y el Papa León XIV

En Arguineguín, León XIV rezará acompañado de Sánchez y junto a un millar de migrantes por todos los que no han llegado y ofrecerá flores al mar en su memoria.

También estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Previamente, a las 10.50 horas, el jefe del Ejecutivo recibirá al Papa en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Visita del Papa a Canarias

La visita del pontífice a Canarias busca poner el foco en la dimensión humana de la migración, tanto de quienes emprenden la ruta atlántica desde las costas africanas como de aquellos que llegan desde América Latina en busca de mejores condiciones de vida.

León XIV, que ha mostrado en diversas ocasiones una especial sensibilidad hacia la situación de los migrantes, ha defendido el derecho de los Estados a gestionar sus fronteras, pero ha criticado con dureza el trato que reciben muchas personas en tránsito.

En el acto previsto en este mismo enclave, el papa León XIV tiene previsto reunirse con más de 2.000 personas migrantes, así como con personal sanitario, miembros de Salvamento Marítimo y de Protección Civil. Según fuentes eclesiásticas, se trata de un encuentro con escasa presencia institucional por expreso deseo del pontífice, que quiere dotarlo de un carácter estrictamente pastoral.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha subrayado en este sentido que se trata de una "visita apostólica y no política".

Cuarta reunión

Será la cuarta vez que Sánchez se verá con el Papa en su visita a España. El presidente acudirá el próximo lunes, 8 de junio, por la mañana a la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se verá con el pontífice.

A continuación, León XIV hará una histórica visita al Congreso, donde por primera vez un Papa pronunciará un discurso como jefe del Estado Vaticano ante diputados y senadores.

El último encuentro de Sánchez con el Papa se producirá el miércoles 10 de junio, donde el jefe del Ejecutivo acompañará a León XIV a una misa en la Sagrada Familia de Barcelona. Esta ceremonia será presidida por el pontífice con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí y la bendición de la Torre de Jesús, que convertirá al edificio en el templo católico más amplio del mundo.

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