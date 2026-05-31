Así es la agenda del Papa durante su visita a España: 12 discursos y más de 2.500 kilómetros recorridos

Esta próxima semana, el Papa León XIV iniciará su viaje a España, donde recorrerá más de 2.500 kilómetros, si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos.

El próximo sábado, 6 de junio, empezará la visita cuando el pontífice aterrice en la capital (Madrid) a las 10.30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico.

A las 11.30 horas se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y, posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tendrán un encuentro privado con el Papa, según la agenda de Casa Real.

A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que León XIV dará su primer discurso.

Durante la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. En este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

A las 20.30 horas del mismo día, después de un recorrido en el papamóvil, el pontífice participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

Visita del Papa y concierto de Bad Bunny

La vigilia coincide con un concierto de Bad Bunny y el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló en una entrevista con Europa Press que no se descarta algún encuentro entre el cantante y el Pontífice a su paso por Madrid.

Por otra parte, un total de 15 museos y entidades culturales con sede en Madrid, como el Prado o el Reina Sofía, ampliarán su horario de apertura. También lo harán las iglesias del entorno, que abrirán sus puertas por la noche para que los peregrinos puedan ir a rezar en una iniciativa llamada 'Noche en blanco y amarillo'.

Encuentros y primer Papa en el Parlamento

En la jornada del domingo, 7 de junio, a las 10.00 horas empezará la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Más tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

A las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', en el que participarán Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes, 8 de junio, el día comenzará a las 9.30 horas, con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura. Tras ello, León XIV acudirá al Congreso, donde se reunirá con los miembros del Parlamento español a las 10.30 horas y se convertirá en el primer Papa que pronuncia un discurso ante la Cámara.

Está previsto que Sánchez se encuentre con el Papa durante su viaje en al menos cuatro ocasiones: en el aeropuerto de Barajas, la Nunciatura, el Congreso y la Sagrada Familia.

A las 11.30 horas, el pontífice se encontrará con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el Pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE.

Más tarde, el Papa almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen. A las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo.

El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

El martes, 9 de junio, León XIV visitará a los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada está prevista a El Prat a las 12.25 horas.

Eucaristía en el Estadio Olímpico y en la Sagrada Familia

Tras su paso por Madrid, el Papa continuará su agenda en Barcelona, donde presidirá el rezo de la Hora Intermedia en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, acompañado de una homilía. Posteriormente, a las 20.00 horas, encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, durante la que pronunciará un discurso ante los asistentes.

El 10 de junio, a las 10.50 horas, el pontífice visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde se encontrará con 80 presos y escuchará el testimonio de dos reclusas. A las 12.00 entrará en la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del pontífice. Sobre las 13.00 horas almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat.

A las 16.30 horas, el Papa se verá con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

El acto se dividirá en dos partes: la primera en el interior, donde el Pontífice celebrará la eucaristía, y la segunda parte en el exterior, cuando León XIV, situado en la fachada del nacimiento, bendecirá e inaugurará la Torre de Jesucristo. En total, asistirán al acto unas 8.000 personas y los organizadores han dicho que puede haber "sorpresas".

Visita a Canarias y encuentro con migrantes

El jueves, 11 de junio, el Papa viajará a su último destino, las Islas Canarias, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando (Gran Canaria) a las 10.50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

Por ello, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas, donde escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica, y realizará una ofrenda floral. Tras ello, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana, y pronunciará otro discurso. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria, a la que se han inscrito 50.000 personas.

El viernes, 12 de abril, llegará a Santa Cruz de Tenerife, su última parada antes de regresar a Roma. Su llegada está prevista a las 9.10 horas en el Aeropuerto de Los Rodeos, y a las 9.30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', con saludo del Pontífice. A las 10.10 horas, mantendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

A las 12.15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

A las 14.30 horas será la ceremonia de despedida en Los Rodeos y a las 15.00 el Pontífice pondrá rumbo a Roma, donde se espera su llegada a las 20.10 horas.

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