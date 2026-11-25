En plena recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, dos históricos referentes del PSOE han protagonizado un cruce de declaraciones que ha acaparado la atención mediática. José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, del Congreso y exministro de Defensa, y Felipe González, expresidente del Gobierno, han intercambiado reproches públicos a raíz de la posición de este último sobre su voto y el respaldo de Bono a la candidatura de Pedro Sánchez.

"Tampoco me voy a poner de rodillas"

Este martes, Bono ha conectado con 'Espejo Público' para dar una nueva respuesta al expresidente, en la que ha tratado de enterrar el hacha de guerra: "Lo último que he deseado y deseo es pelearme con Felipe González, y menos por un voto. Estamos peleando por millones de votos".

Con estas palabras, hacía referencia a que su mensaje no iba dirigido únicamente al expresidente, sino también a los muchos otros Felipes del país con distintos apellidos. De hecho, restaba importancia al sentido del voto de González, puesto que ya lo había emitido.

"Tampoco me voy a poner de rodillas porque le quiera mucho", aclaraba después de expresar el respeto y el cariño que siente hacia González, por quien incluso reconocía que se le habían saltado las lágrimas durante algunos mítines.

"Prefiero que sea pro-Bono que pro-PP"

Ante el término "pro-Bono", con el que el expresidente socialista se había referido a la aparición pública del exministro, en alusión a sus posibles intereses personales, Bono respondía: "Prefiero que sea pro-Bono que pro-PP". Una frase que pronunciaba después de aclarar que ahora su nombre es Pepe Bono y que lleva años alejado de la primera línea política.

Bono aseguraba encajar las palabras de González "con simpatía" y apuntaba que su reacción podría deberse al enfado que sintiera en ese momento.

"Votar a tu partido no parece que sea un impedimento exagerado, pero si le ha molestado mucho, que disculpe por la molestia". Así volvía a tratar de rebajar las tensiones con Felipe González. No obstante, Bono se mantenía firme en su postura y defendía que el voto del expresidente debería haber sido para el Partido Socialista y no en blanco. "A mí no me ha costado nunca trabajo votar al PSOE", aseguraba. En este sentido, explicaba que puede tener diferencias con Pedro Sánchez, como también las tiene con sus propios hijos, pero rechazaba que eso justifique insultarle.

Además, quería poner sobre la mesa que lanzó aquel mensaje con la intención de "disminuir las tensiones" entre los socialistas. Una vez más, defendía su postura y dejaba claro que, pese al cariño y el respeto que siente por González, no piensa arrodillarse ante él.

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