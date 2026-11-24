Miles de españoles votan ya en el exterior. En Argentina, donde la afluencia de votantes en los consulados es intensa, derivan a una sala aparte a las personas que tienen el voto suspendido por la orden cautelar del Tribunal Supremo. Estos votos se depositan en "cajas extra" de cartón que "se sellan y certifican", y que no podrán ser contados.

Entre esos miles de españoles que votan o quieren votar en el exterior, está María, una española que está de intercambio en Buenos Aires denuncia que todavía no le ha llegado el voto por correo. Lo solicitó el 29 de octubre, hace casi un mes y, la única solución que le dan es un link que te redirige al INE para ver donde está su carta.

El plazo para votar por correo finaliza este 26 de noviembre y, parece, que a María no le va a llegar: "Estamos mil españoles de intercambio y no es que seamos dos o tres, no nos han dado solución. Como esto no se resolvía, me acerqué al consulado a votar y me dijeron que era imposible, la única solución fue el link del INE para saber donde estaba la carta".

Denuncia que no tendrá la posibilidad de votar

María se queja de que no le llega la posibilidad de votar. "Vemos como lo hacen los nietos y bisnietos en unas urnas abiertas, sin certificado. ¿Te has encontrado con esto?" ha preguntado Susanna Griso.

"Conozco gente que tramita la nacionalidad, no se en qué condiciones, ayer en el consulado no encontré ninguna caja abierta de cartón, tampoco me lo van a enseñar, pero claro, había muchos argentinos que pueden ir personalmente a votar y a mí no me dieron la posibilidad de votar presencial", explica María en su denuncia.

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