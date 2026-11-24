En la recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, dos figuras emblemáticas del Partido Socialista Obrero Español han protagonizado un cruce de declaraciones que ha captado la atención mediática.

José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, y Felipe González, expresidente del Gobierno, han intercambiado reproches públicos centrados en el sentido del voto del segundo y en el respaldo del primero a la candidatura de Pedro Sánchez.

El inicio de la polémica

Todo comenzó el sábado 21 de noviembre. Durante un acto electoral en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Bono se dirigió de forma directa a Felipe González. Le pidió que reconsiderara su anunciada intención de votar en blanco y que no incurriera en lo que calificó como una actitud equivocada. Recordó la estrecha relación histórica entre el líder y el partido, subrayando que el PSOE le debe mucho, pero que la reciprocidad también existe en el sentido inverso.

Añadió palabras de afecto y admiración, asegurando incluso que él lloraba en los mítines de González, pero al tiempo empleó un tono irónico al aludir a la edad y a posibles momentos de desacierto. El mensaje se enmarcaba en el apoyo explícito a Pedro Sánchez y en la defensa de un gobierno de carácter progresista frente a otras opciones.

La respuesta de Felipe González

La respuesta llegó el lunes 23 desde Badajoz. Felipe González, que participaba en unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura junto al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, replicó con ironía. Confirmó que ya había ejercido su derecho al voto y se definió como una persona seria, a diferencia de otros.

Utilizó un juego de palabras con el apellido de Bono al referirse a una actuación “pro-bono”, es decir, desinteresada. Fue más allá y advirtió que, si explicara públicamente las razones por las que no puede respaldar al actual Ejecutivo, el partido podría sufrir una pérdida aún mayor de apoyos. Aludió a cuestiones como la ausencia prolongada de presupuestos generales y a su deseo de no intervenir activamente en la campaña en la última semana, aunque dejó clara su distancia con la gestión reciente.

Hoy mismo, José Bono ha seguido alimentando la polémica desde Aranda de Duero (Burgos). Ha dicho que prefería que su compañero de partido fuera “pro-bono” antes que “proPP”, jugando a su vez con el apellido y con las siglas del principal partido de la oposición. Asegura sentir cariño por González y afirma que lo último que deseaba era pelearse con él, queriendo poner fin al episodio con una expresión típica de su tierra: “chimpún”. Señaló que, dado que el voto ya estaba emitido, no entraría en disputa por ese sufragio concreto. En cambio, anunció que concentraría sus esfuerzos en conseguir el apoyo de muchos otros ciudadanos, a los que se refirió como “Felipes”. Valoró además que la propia polémica podría movilizar a cientos de miles de votantes que consideran injusto el trato recibido por Sánchez.

Durante su comparecencia ante los medios, Bono grabó con su teléfono a los periodistas presentes, un gesto que generó cierto desconcierto y que él justificó como un recuerdo personal.

Una polémica a la que también se ha sumado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha dicho que “con el voto en blanco no se frena la ultraderecha, se frena con el rojo”, censurando así que Felipe González haya decido votar en blanco.

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