Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas han visitado El Hormiguero para hablar de comedia y, como no podía ser de otra manera, también han terminado participando en uno de los juegos más divertidos de la noche.

Trancas y Barrancas les han preparado un juego de jeroglíficos en el que tenían que descubrir qué humorista se escondía detrás de cada imagen. Los tres debían responder lo más rápido posible para conseguir el mayor número de aciertos.

Luis Piedrahita ha empezado con muy buen pie. Nada más ver el dibujo de un ángel, ha reconocido a Ángel Garó en apenas unos segundos. Galder Varas tampoco se ha quedado atrás y ha acertado nombres como Leo Harlem o Los Morancos. Goyo Jiménez ha demostrado que también se le dan bien estos enigmas al reconocer a Cruz y Raya y a Tip y Coll.

La competición ha llegado tan igualada a los últimos jeroglíficos que todo se ha decidido en la recta final. Y ahí Goyo ha vuelto a ser el más rápido al reconocer a Gomaespuma. ¡Menuda forma de ponerlos a prueba!