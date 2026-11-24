El debate sobre el rumbo del PSOE y el papel de sus antiguos dirigentes vuelve a ocupar el centro de la actualidad política. Las críticas de Felipe González a Pedro Sánchez por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado han reabierto el debate sobre la situación del partido y la distancia entre algunos de sus referentes históricos y la actual dirección socialista.

A esta controversia se suma la polémica con José Bono a raíz de las declaraciones del expresidente del Gobierno sobre su posición política y su intención de voto. Una situación que Ignacio Varela, analista político y antiguo subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con Felipe González, analiza con una advertencia: "No suele ser una buena idea tocarle las narices a Felipe González en un asunto que es importante para él".

Varela resta importancia al término "batalla" para describir este enfrentamiento. "Me parece un poco exagerada la palabra batalla. No están para muchas batallas ninguno de los protagonistas de esta historia", señala. A su juicio, cuando una figura pública hace público su voto debe asumir que habrá opiniones y réplicas: "Cuando una persona pública hace público su voto debe estar preparado para escuchar opiniones y quienes opinan para escuchar sus réplicas".

"Bono no está en condiciones de aleccionar"

El analista también cuestiona que José Bono pueda erigirse en una autoridad para advertir a Felipe González sobre su relación con el PSOE. "No creo que haya una persona viva, me estoy acordando de Ramón Rubial, que sería el único, desde luego Bono no está en condiciones ni históricas ni contemporáneas de aleccionar y mucho menos de advertir sobre lo que cada uno debe o no al PSOE", afirma.

En su reflexión, Varela pone el foco en la tendencia a convertir el voto en una cuestión de fidelidad ideológica o casi religiosa. "Se tiende en exceso a confundir el voto político con los votos religiosos", sostiene. Y añade: "Como yo soy laico nunca he creído que el voto sea una profesión de fe ni que sea un acto autorreferencial, es una modesta contribución individual a una decisión colectiva".

Varela rechaza los argumentos "eclesiásticos" de Bono

Por eso, considera que el debate debería centrarse en argumentos políticos y no en apelaciones a la lealtad o a la historia del partido. "Ya que José Bono ha decidido meterse en este jardín esperaría de él algún argumento que sea político y no eclesiástico", apunta.

Varela va un paso más allá y plantea una cuestión de fondo sobre la relación entre Felipe González y el actual Gobierno: "Felipe González ha explicado que no se siente representado por ninguna formación política y estaría bien que alguien le diera un argumento político por el que debería sentirse representado por un gobierno que representa exactamente todo lo que él ha defendido en los años de su vida pública".

Unas declaraciones que llegan en un momento de especial interés para el PSOE, con el debate sobre la gestión de Pedro Sánchez, la falta de presupuestos y las perspectivas electorales sobre la mesa. La última encuesta del CIS añade otro elemento al análisis de un escenario político en el que las diferencias entre los socialistas históricos y la actual dirección siguen generando titulares.

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