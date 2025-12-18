Pere Navarro responde a todas las preguntas sobre las balizas en Espejo Público

Atención conductores, porque el tiempo corre. Si todavía no han comprado la baliza V16, conviene darse prisa: será obligatoria en los coches a partir del 1 de enero. A solo dos semanas de que entre en vigor la norma, surgen muchas dudas: ¿Qué pasa con los insumisos?, ¿habrá prórroga?, ¿se puede probar sin haber tenido un accidente? En Espejo Público han resuelto todas estas dudas con el director de la DGT, Pere Navarro.

Durante la entrevista, Susanna le ha enseñado dos balizas: una está conectada con la DGT y la otra no. ¿Cómo podemos distinguirlas? Pere Navarro lo explicado con claridad: “Todas llevan un IMEI y un LCOE, que es el número de homologación, metes el número de homologación que tiene que aparecer en todas las balizas obligatoriamente, en la página de la DGT y te dirá si está conectada o no está conectada".

Cada año mueren 25 personas atropelladas

Una vez comprobado que la baliza está conectada, llega la gran pregunta: ¿Cómo funciona y por qué es tan importante? El director de Tráfico pone cifras sobre la mesa: “Cada año tenemos unos 25 muertos atropellados en la carretera que habían bajado del coche”. Y recuerda el riesgo que supone salir del vehículo: “Cualquiera que haya bajado alguna vez del coche para colocar los triángulos, sabe el riesgo y el peligro que supone salir a colocarlos”. De ahí nace esta alternativa, Pere Navarro lo resume así: “por eso había que buscar una alternativa y surgió la idea hace unos años, de crear esta baliza. El uso de la baliza se aprobó hace cinco años, y sabemos desde 2022 que el 1 de enero de 2026 entraría en Vigo la baliza conectada v16.”

La baliza nos hace visibles mucho antes

La diferencia con los triángulos es clara y, sobre todo, más segura: “con el triángulo tengo que bajarme del coche, con la baliza solo tengo que sacarla de la guantera, que es donde debemos guardarla, y bajar la ventanilla y colocarla encima del techo del coche”. Además, hay un plus clave: “Otra ventaja es la luz que tiene la baliza, que nos hace visibles mucho antes”. Y no solo eso, porque “la baliza está conectada, va al sistema de vehículo conectado de DGT 3.0 y de ahí ya se distribuye a los navegadores, paneles informativos…”

Pero ¿Qué va a pasar con quienes dicen que no van a comprarla? ¿Habrá multas desde el primer día? Pere Navarro intenta tranquilizar: “el objetivo no es multar, el objetivo es una mejora en la seguridad vial”. Y añade: “El objetivo es que a lo largo de 2026 se normalice el uso de la baliza, el objetivo no es multar”. La policía, dice, será flexible: “La policía será flexible durante un tiempo razonable, no va a pararte para multarte directamente”. Y descarta campañas sancionadoras: “Campañas para ver si todo el mundo lleva la baliza en el coche: no.”

Nadie nos espía

Otra de las preocupaciones habituales es la privacidad. El director de la DGT lo deja claro: “la DGT no quiere saber dónde estás en cada momento, no se han creado las balizas para eso”. Insiste en que no se recogen datos personales: “Cuando tú compras la baliza, no se te pide ningún dato. Ni siquiera sabemos la matrícula del vehículo”. El objetivo es uno solo: “Solo queremos saber si un vehículo que ha tenido un incidente en la carretera, sea visto por el resto de conductores.” La cuenta atrás ya está en marcha. A partir del 1 de enero, la baliza conectada V16 sustituye definitivamente a los triángulos. Seguridad, visibilidad y menos riesgos en carretera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.