Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

Hoy hemos utilizado solomillitos de pollo, pero esta receta se podría hacer también con unos muslitos deshuesados.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de solomillos de pollo

150 de arroz

1 cebolla

2 ajos + 1 ajo (para el arroz)

1 puerro (parte blanca)

1 naranja

1 cucharada sopera de harina

100 ml cerveza

150 ml de agua

3 cucharadas soperas de nata

Aceite de oliva virgen extra

12 hebras de Azafrán

Sal

Perejil

Ingredientes Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Introduce 2 dientes de ajo pelados y troceados, la peladura de la naranja y dóralos. Retira y reserva los ajos.

Introduce los solomillos salpimentados en la misma tartera y dóralos bien. Retíralos a un plato y resérvalos.

Introduce los solomillos salpimentados en la misma tartera y dóralos bien | antena3.com

Corta la cebolla y el puerro, y rehógalos a fuego medio durante 10 minutos. Agrega la harina y rehógala un poco.

Vierte la cerveza, dale un hervor para que se evapore parte del alcohol. Vierte el zumo de naranja, 150 ml de agua y los ajos que habíamos reservado, el azafrán molido y una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante 10-12 minutos.

Vierte la cerveza, dale un hervor | antena3.com

Pasa los ingredientes a un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica. Pasa la salsa a una cazuela, vierte la nata, mezcla e incorpora los solomillos de pollo con el jugo que hayan soltado. Cocínalos a fuego suave durante 4-5 minutos.

Pasa la salsa a una cazuela, vierte la nata, mezcla e incorpora los solomillos de pollo | antena3.com

Calienta una cazuela con 2 cucharadas de aceite. Introduce un diente de ajo con piel y dóralo un poco. Agrega el arroz y cúbrelo con agua (el doble y un poco más). Sazónalo y cocínalo a fuego medio durante 18-20 minutos.

Reparte los solomillos de pollo en 4 platos, salséalos y acompáñalos con el arroz. Para servir, puedes utilizar una taza untada con un poco de aceite. Decora los platos con perejil picado y unas hojas de perejil.