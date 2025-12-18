Antena3
Para 4 personas

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

La receta de solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja que ha elaborado Arguiñano nos llega desde la comunidad de Cocina abierta. Toñi Martín desde Alicante asegura que el ingrediente fundamental es el cariño.

Hoy hemos utilizado solomillitos de pollo, pero esta receta se podría hacer también con unos muslitos deshuesados.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de solomillos de pollo
  • 150 de arroz
  • 1 cebolla
  • 2 ajos + 1 ajo (para el arroz)
  • 1 puerro (parte blanca)
  • 1 naranja
  • 1 cucharada sopera de harina
  • 100 ml cerveza
  • 150 ml de agua
  • 3 cucharadas soperas de nata
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 12 hebras de Azafrán
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Introduce 2 dientes de ajo pelados y troceados, la peladura de la naranja y dóralos. Retira y reserva los ajos.

Introduce los solomillos salpimentados en la misma tartera y dóralos bien. Retíralos a un plato y resérvalos.

Corta la cebolla y el puerro, y rehógalos a fuego medio durante 10 minutos. Agrega la harina y rehógala un poco.

Vierte la cerveza, dale un hervor para que se evapore parte del alcohol. Vierte el zumo de naranja, 150 ml de agua y los ajos que habíamos reservado, el azafrán molido y una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante 10-12 minutos.

Pasa los ingredientes a un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica. Pasa la salsa a una cazuela, vierte la nata, mezcla e incorpora los solomillos de pollo con el jugo que hayan soltado. Cocínalos a fuego suave durante 4-5 minutos.

Calienta una cazuela con 2 cucharadas de aceite. Introduce un diente de ajo con piel y dóralo un poco. Agrega el arroz y cúbrelo con agua (el doble y un poco más). Sazónalo y cocínalo a fuego medio durante 18-20 minutos.

Reparte los solomillos de pollo en 4 platos, salséalos y acompáñalos con el arroz. Para servir, puedes utilizar una taza untada con un poco de aceite. Decora los platos con perejil picado y unas hojas de perejil.

