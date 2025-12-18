Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Para 4-6 personas

Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

La panna cotta de café con crema de chocolate es todo un descubrimiento italiano que en su origen que hacía para aprovechar el exceso de producción de leche. Así nos lo ha contado Karlos Arguiñano.

Panna cotta de café con crema de chocolate

Publicidad

Para desmoldar bien la panna cotta, introduce el molde frio en un recipiente con agua caliente durante 1 minuto. Seca el molde y caerá como un flan.

Ingredientes, para 4-6 personas

Para la panna cotta:

  • 500 ml de nata
  • 150 ml de café
  • 100 g de azúcar
  • 1 cuchara pequeña aroma de vainilla
  • 4 hojas de gelatina neutra

Para la crema de chocolate:

  • 100 g de chocolate negro 85% cacao
  • 100 ml de nata líquida
  • 100 ml de leche
  • 2 cucharaditas café soluble
  • Hojitas de menta
Ingredientes Panna cotta
Ingredientes Panna cotta | antena3.com

Elaboración

Pon las hojas de gelatina en un bol, cúbrelas con agua fría y déjalas a remojo hasta que se hidraten.

Pon la nata en una cazuela, añade el azúcar, el aroma de vainilla y el café. Mezcla bien y ponlos a calentar hasta que empiecen a hervir. Aparta del fuego, añade la gelatina (ya hidratada) y mezcla bien hasta que se integre.

Mezcla bien y ponlos a calentar
Mezcla bien y ponlos a calentar | antena3.com

Vierte la mezcla en un molde, deja enfriar e introdúcelo a la nevera entre 5-6 horas.

Para preparar la crema de chocolate, mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble. Cuando empiece a hervir, aparta del fuego, añade el chocolate y remueve bien hasta que el chocolate se deshaga y nos quede una crema de chocolate fina.

Mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble
Mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble | antena3.com

Desmolda la panna cotta y sirve. Salséalas con la crema de chocolate y decora los platos con unas hojas de menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Panna cotta de café con crema de chocolate

Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

La presión fiscal que nos ahoga.

"Cobro cien euros menos al mes. Soy más pobre que hace un año"

Un café con Azcón.
ELECCIONES EXTREMADURA

El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Acusaciones de violación.
Acusaciones al alcalde de Algeciras

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

Oihan, talent de La Voz
Entrevista

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

Repasamos la trayectoria del talent que nos cuenta cómo se siente con su paso por el concurso tras haber estado en La Voz Kids.

Encarnita
Hablamos con él

Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

El 16 de diciembre, familiares y amigos de Encarnita Polo le daban el último adiós tras su trágico fallecimiento. Sin embargo, Rappel, uno de sus grandes amigos, no fue invitado al homenaje que organizó su hija.

Pere Navarro en Espejo Público.

Pere Navarro responde a todas las preguntas sobre las balizas en Espejo Público

Jorge Azcón en Espejo Público.

Jorge Azcón: "Cuando Pilar Alegría tenga que elegir entre los aragoneses o Sánchez todos sabemos a quién va a defender"

Paco Marhuenda en Espejo Público.

Paco Marhuenda: "Santos Cerdán quiere quedar como el Rubalcaba de la época de Sánchez y es un auténtico macarra"

Publicidad