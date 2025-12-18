Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

Para desmoldar bien la panna cotta, introduce el molde frio en un recipiente con agua caliente durante 1 minuto. Seca el molde y caerá como un flan.

Ingredientes, para 4-6 personas

Para la panna cotta:

500 ml de nata

150 ml de café

100 g de azúcar

1 cuchara pequeña aroma de vainilla

4 hojas de gelatina neutra

Para la crema de chocolate:

100 g de chocolate negro 85% cacao

100 ml de nata líquida

100 ml de leche

2 cucharaditas café soluble

Hojitas de menta

Ingredientes Panna cotta | antena3.com

Elaboración

Pon las hojas de gelatina en un bol, cúbrelas con agua fría y déjalas a remojo hasta que se hidraten.

Pon la nata en una cazuela, añade el azúcar, el aroma de vainilla y el café. Mezcla bien y ponlos a calentar hasta que empiecen a hervir. Aparta del fuego, añade la gelatina (ya hidratada) y mezcla bien hasta que se integre.

Mezcla bien y ponlos a calentar | antena3.com

Vierte la mezcla en un molde, deja enfriar e introdúcelo a la nevera entre 5-6 horas.

Para preparar la crema de chocolate, mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble. Cuando empiece a hervir, aparta del fuego, añade el chocolate y remueve bien hasta que el chocolate se deshaga y nos quede una crema de chocolate fina.

Mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble | antena3.com

Desmolda la panna cotta y sirve. Salséalas con la crema de chocolate y decora los platos con unas hojas de menta.