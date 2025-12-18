Para 4-6 personas
Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate
La panna cotta de café con crema de chocolate es todo un descubrimiento italiano que en su origen que hacía para aprovechar el exceso de producción de leche. Así nos lo ha contado Karlos Arguiñano.
Para desmoldar bien la panna cotta, introduce el molde frio en un recipiente con agua caliente durante 1 minuto. Seca el molde y caerá como un flan.
Ingredientes, para 4-6 personas
Para la panna cotta:
- 500 ml de nata
- 150 ml de café
- 100 g de azúcar
- 1 cuchara pequeña aroma de vainilla
- 4 hojas de gelatina neutra
Para la crema de chocolate:
- 100 g de chocolate negro 85% cacao
- 100 ml de nata líquida
- 100 ml de leche
- 2 cucharaditas café soluble
- Hojitas de menta
Elaboración
Pon las hojas de gelatina en un bol, cúbrelas con agua fría y déjalas a remojo hasta que se hidraten.
Pon la nata en una cazuela, añade el azúcar, el aroma de vainilla y el café. Mezcla bien y ponlos a calentar hasta que empiecen a hervir. Aparta del fuego, añade la gelatina (ya hidratada) y mezcla bien hasta que se integre.
Vierte la mezcla en un molde, deja enfriar e introdúcelo a la nevera entre 5-6 horas.
Para preparar la crema de chocolate, mezcla en una cazuela la leche, la nata y el café soluble. Cuando empiece a hervir, aparta del fuego, añade el chocolate y remueve bien hasta que el chocolate se deshaga y nos quede una crema de chocolate fina.
Desmolda la panna cotta y sirve. Salséalas con la crema de chocolate y decora los platos con unas hojas de menta.
