Vox le habría robado 300.000 votos al PSOE en dos meses, según una encuesta

Es día de encuestas electorales. Por una lado, se publica la de El Mundo, de la que se desprenden datos llamativos: Vox ya estaría quitándole votos al PSOE. Los de Abascal se harían con unos 300.000 votos socialistas, según este sondeo realizado por SIGMA DOS. Además, la suma de PP y Vox alcanzaría por primera vez el umbral de los 200 escaños. El PSOE y sus socios solo conseguirían 147 diputados, lo que es 32 menos que en las ultimas elecciones.

En el caso del sondeo de sociométrica para El Español, el PSOE caería en intención de voto y se quedaría con 102 escaños. El PP conseguiría 145 diputados y le bastaría con el apoyo de UPN o de Coalición Canaria y la abstención de Vox para gobernar.

Valoración de los líderes políticos

Por último, encontramos la encuesta de El País. En este caso abarca la valoración de los líderes políticos. Todos suspenden. El mejor valorado es el presidente, Pedro Sánchez, con un 3,3%, a quien le siguen Abascal y en tercera posición Alberto Núñez Feijóo. El sondeo también refleja que los votantes del PP valoran mejor a Ayuso que al líder de los populares.

Este periódico también titula con la opinión de los españoles acerca de una posible convocatoria de elecciones: "Seis de cada diez españoles creen que deberían adelantarse las elecciones", señala. En concreto, precisa que el 59,3% de la población considera que, de acuerdo a "la situación actual de la legislatura" y pensando en la "gobernabilidad del país", el presidente del Gobierno debería adelantar las elecciones generales, previstas para 2027, mientras que un 30,7% es partidario de agotar la legislatura y un 10% no sabe qué es mejor, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.