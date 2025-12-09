Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Encuestas

Vox le habría robado 300.000 votos al PSOE en dos meses, según una encuesta

La encuesta de SIGMA DOS para El Mundo señala que los de Abascal se harían con unos 300.000 votos socialistas.

Santiago Abascal

Encuestas electorales | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Es día de encuestas electorales. Por una lado, se publica la de El Mundo, de la que se desprenden datos llamativos: Vox ya estaría quitándole votos al PSOE. Los de Abascal se harían con unos 300.000 votos socialistas, según este sondeo realizado por SIGMA DOS. Además, la suma de PP y Vox alcanzaría por primera vez el umbral de los 200 escaños. El PSOE y sus socios solo conseguirían 147 diputados, lo que es 32 menos que en las ultimas elecciones.

En el caso del sondeo de sociométrica para El Español, el PSOE caería en intención de voto y se quedaría con 102 escaños. El PP conseguiría 145 diputados y le bastaría con el apoyo de UPN o de Coalición Canaria y la abstención de Vox para gobernar.

Valoración de los líderes políticos

Por último, encontramos la encuesta de El País. En este caso abarca la valoración de los líderes políticos. Todos suspenden. El mejor valorado es el presidente, Pedro Sánchez, con un 3,3%, a quien le siguen Abascal y en tercera posición Alberto Núñez Feijóo. El sondeo también refleja que los votantes del PP valoran mejor a Ayuso que al líder de los populares.

Este periódico también titula con la opinión de los españoles acerca de una posible convocatoria de elecciones: "Seis de cada diez españoles creen que deberían adelantarse las elecciones", señala. En concreto, precisa que el 59,3% de la población considera que, de acuerdo a "la situación actual de la legislatura" y pensando en la "gobernabilidad del país", el presidente del Gobierno debería adelantar las elecciones generales, previstas para 2027, mientras que un 30,7% es partidario de agotar la legislatura y un 10% no sabe qué es mejor, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

Publicidad

España

Imagen del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Ábalos señala que "hasta 2021, en el PSOE todos cobraban en efectivo" porque "es una larga cultura en el partido"

Santiago Abascal

Vox le habría robado 300.000 votos al PSOE en dos meses, según una encuesta

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

El PSOE de Madrid denuncia a Pablo Gallart ante la Fiscalía por las "irregularidades" en el Hospital de Torrejón

Imagen compartida por Borja Sémper
Borja Sémper

Borja Sémper reaparece en redes tras 4 semanas sin quimioterapia: "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero fuerzas"

Residencia de mayores Adolfo Suárez
Pandemia

Tres exaltos cargos de Ayuso que impedían la derivación de mayores en residencias a hospitales declaran como imputados

Voto por correo en las elecciones de Extremadura 2025
ELECCIONES EXTREMADURA

Elecciones Extremadura 2025: Guía para el voto por correo: plazos, límites y preguntas frecuentes

Ya está abierto el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones de Extremadura 2025. La fecha límite para enviarlo es el miércoles 17 de diciembre.

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual
Caso Salazar

Pedro Sánchez destituye en el Consejo de Ministros de hoy a la 'mano derecha' de Salazar tras el escándalo de las denuncias por acoso sexual

El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el cese de Antonio Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar, acusado de acoso sexual. Las dos denunciantes le señalan como el gran encubridor. El Partido Popular ha pedido que Salazar declare en la comisión del Senado del Caso Koldo

Congreso de los Diputados

Se celebra el último pleno del año con las votaciones de la senda de estabilidad o la subida salarial a funcionarios

Paco Salazar

¿Podría el PSOE trasladar las denuncias internas de Paco Salazar a la Fiscalía?

Paco Salazar

El PP citará a Paco Salazar en el Senado, a quien acusan de ser "el quinto del Peugeot"

Publicidad