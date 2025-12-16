Pilar Alegría deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Pilar Alegría se despide como ministra del Gobierno para afrontar como candidata del PSOE las próximas elecciones en Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero.

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón", dice parte del mensaje que la todavía portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado en su cuenta oficial de X (antiguo twitter).

Su mensaje íntegro de despedida

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país".

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos de mi tierra".