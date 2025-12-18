MEJORES MOMENTOS | 18 DE DICIEMBRE
Jorge Fernández alucina con que los concursantes no puedan resolver ‘Llegó el aguafiestas’
A los participantes les ha costado acertar una de las palabras del panel, a pesar de que parecía sencilla.
El panel de ‘Llegó el aguafiestas’ decía: “Regalas unas zapatillas a tu madre… y te dice que son más bonitas las viejas”. A simple vista, parece fácil de resolver, pero para los concursantes de La ruleta de la suerte no lo ha sido en absoluto.
Todos lo han intentado, pero algo no terminaba de encajar y les ha hecho fallar una y otra vez. Incluso, Jorge Fernández estaba sorprendido por la situación. Finalmente, Pilar ha conseguido resolverlo.
La concursante del atril azul ha explicado en su presentación que ya había participado en La ruleta de la fortuna. Por ello, Pilar ya estaba un poco acostumbrada a resolver paneles. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
