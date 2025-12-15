Azcón adelanta las elecciones autonómicas en Aragón al 8 de febrero tras el bloqueo de los presupuestos

Aragón celebrará por primera vez elecciones autonómicas anticipadas. El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios para el próximo 8 de febrero, tras constatar la imposibilidad de aprobar los Presupuestos autonómicos.

La decisión llega dos años y siete meses después de las últimas elecciones, en las que el Partido Popular ganó sin mayoría absoluta y necesitó el apoyo de Vox para gobernar.

Azcón ha explicado que el bloqueo de las cuentas por parte de su antiguo socio ha hecho inviable la continuidad de la legislatura. "Estar en el Gobierno sin Presupuesto no es gobernar", ha afirmado durante una comparecencia pública en Zaragoza, en la que ha defendido la necesidad de un Ejecutivo con capacidad para aprobar unas cuentas públicas.

El presidente ha asegurado que ha intentado negociar tanto en Aragón como a nivel nacional, sin éxito. "Lo hemos intentado, aquí y en Madrid. No tienen voluntad, tienen otras prioridades, anteponen prioridades nacionales", ha señalado en referencia a Vox.

Decreto de disolución y calendario electoral

El decreto de disolución de las Cortes se publicará este martes, lo que activa un calendario electoral ajustado. Los comicios se celebrarán 54 días después de la entrada en vigor del decreto y la campaña comenzará el 23 de enero. Los partidos dispondrán de poco más de un mes para definir candidaturas y mensajes, con el periodo navideño de por medio.

El adelanto electoral tiene también consecuencias en el ámbito estatal. Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, encabezará la candidatura del PSOE en Aragón, lo que obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cesarla al ser incompatibles ambos cargos.

La remodelación del Ejecutivo se limitará a su salida y previsiblemente se producirá tras las elecciones autonómicas de Extremadura.

Reacciones políticas en Aragón

Azcón ha rechazado tanto replicar el acuerdo alcanzado por el PP y Vox en la Comunidad Valenciana como la oferta del PSOE para facilitar la aprobación de los Presupuestos. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, justificó esa negativa al señalar que Vox exigía medidas "que no son legales, que no podemos llevar a cabo". El presidente aragonés ha sostenido que su objetivo es lograr un "Gobierno fuerte que apruebe un Presupuesto" y ha defendido que la convocatoria responde a una situación de bloqueo institucional.

Desde el PSOE, Pilar Alegría ha respondido a la convocatoria con un mensaje en vídeo junto a alcaldes y alcaldesas aragoneses. "Hasta ahora yo era la oposición a Jorge Azcón, hoy soy ya la alternativa", ha afirmado, tras acusar al presidente autonómico de anteponer sus intereses políticos a los de la comunidad y de rechazar el diálogo.

Vox, por su parte, ha acusado a Azcón de actuar por "tacticismo electoral". Su portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha negado que las exigencias de su partido fueran ilegales y ha defendido que "si se puede hacer en Valencia aquí también". La formación ha asegurado que no teme a las urnas y ha criticado el coste económico de la convocatoria.

Aragón se suma así a otras comunidades gobernadas por el PP que acudirán a las urnas en los próximos meses por el bloqueo presupuestario. En las elecciones de 2023, el PP se quedó a siete escaños de la mayoría absoluta. Azcón aspira ahora a ampliar su respaldo parlamentario y reducir su dependencia de Vox en un contexto de campaña breve y alta fragmentación política.

