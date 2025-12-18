El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Hoy el presidente de la Comunidad de Aragón, Jorge Azcón, ha estado en Espejo Público en 'Un café con Susanna'. Para finalizar la entrevista y aprovechando que la Navidad está a la vuelta de la esquina, Susanna Griso y Lorena García han ingeniado un divertido reto para el presidente aragonés. Le han encargado a Chat GPT cuatro "Christmas" navideños uno con la cara de Sánchez, otro con Pilar Alegría, con Feijóo y el último con Abascal.

¿Qué les enviaría a cada uno de ellos si les mandara una felicitación navideña?

El reto para Azcón era responder de vuelta a cada una de las felicitaciones con una palabra para cada protagonista de los 'Christmas'. El presidente aragonés no ha esquivado el reto y se ha mojado. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha enviado un mensaje muy claro: "que disfrute de sus últimas navidades en Moncloa". Para Alberto Núñez Feijoo, Azcón ha querido resaltar su liderazgo cada vez que se ha enfrentado a un proceso electoral, dedicándole la palabra "líder".

En cambio, a su rival en las próximas elecciones aragonesas, Pilar Alegría, el mensaje no ha sido tan amigable. Azcón ha dicho que la candidata socialista le genera "desconfianza", aunque si le ha querido felicitar las navidades. El último Christmas era el de Santiago Abascal, líder de Vox. A él le ha pedido "que no colabore en bloquear a España" con la palabra "bloqueo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.