Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

ELECCIONES EXTREMADURA

El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Susanna Griso y Lorena García han retado a Jorge Azcón , el presidente de Aragón, a un divertido juego donde el presidente se ha mojado y le ha dedicado unas palabras de Navidad a cuatro protagonistas de la actualidad política.

Un café con Azcón.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Hoy el presidente de la Comunidad de Aragón, Jorge Azcón, ha estado en Espejo Público en 'Un café con Susanna'. Para finalizar la entrevista y aprovechando que la Navidad está a la vuelta de la esquina, Susanna Griso y Lorena García han ingeniado un divertido reto para el presidente aragonés. Le han encargado a Chat GPT cuatro "Christmas" navideños uno con la cara de Sánchez, otro con Pilar Alegría, con Feijóo y el último con Abascal.

¿Qué les enviaría a cada uno de ellos si les mandara una felicitación navideña?

El reto para Azcón era responder de vuelta a cada una de las felicitaciones con una palabra para cada protagonista de los 'Christmas'. El presidente aragonés no ha esquivado el reto y se ha mojado. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha enviado un mensaje muy claro: "que disfrute de sus últimas navidades en Moncloa". Para Alberto Núñez Feijoo, Azcón ha querido resaltar su liderazgo cada vez que se ha enfrentado a un proceso electoral, dedicándole la palabra "líder".

En cambio, a su rival en las próximas elecciones aragonesas, Pilar Alegría, el mensaje no ha sido tan amigable. Azcón ha dicho que la candidata socialista le genera "desconfianza", aunque si le ha querido felicitar las navidades. El último Christmas era el de Santiago Abascal, líder de Vox. A él le ha pedido "que no colabore en bloquear a España" con la palabra "bloqueo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso

Susanna Griso muestra a Rosa Díez el móvil con el que Zapatero habló con el empresario Julio Martínez, detenido por el rescate de Plus Ultra

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Un café con Azcón.

El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Acusaciones de violación.

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

Oihan, talent de La Voz

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

Encarnita
Hablamos con él

Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

Pere Navarro en Espejo Público.
BALIZAS V16

Pere Navarro responde a todas las preguntas sobre las balizas en Espejo Público

Jorge Azcón en Espejo Público.
Un café con Susanna

Jorge Azcón: "Cuando Pilar Alegría tenga que elegir entre los aragoneses o Sánchez todos sabemos a quién va a defender"

El presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón (PP) arremete contra la candidata socialista Pilar Alegría. "Los aragoneses sabemos que no es fiar", señala.

Paco Marhuenda en Espejo Público.
Análisis de la declaración

Paco Marhuenda: "Santos Cerdán quiere quedar como el Rubalcaba de la época de Sánchez y es un auténtico macarra"

Espejo Público analiza la declaración de Santos Cerdán en la comisión del 'caso Koldo' del Senado. Paco Marhuenda le define como "un fantoche, un personaje menor que intenta presentarse como víctima de una conspiración".

¿Podrá Dabiz Muñoz ponerse el vestino de Cristina Pedroche?: "Lo intentaremos"

Los consejos de Cristina Pedroche para una pareja duradera: "Nos acostamos y no podemos estar enfadados"

Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Esta noche, Karlos Arguiñano despedirá el año en El Hormiguero

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Publicidad