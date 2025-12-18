Cristina Pedroche alimenta el misterio: su vestido para las Campanadas apunta a ser el más radical

La visita de Cristina Pedroche a El Hormiguero volvió a encender las quinielas sobre el vestido que lucirá en las Campanadas junto a Alberto Chicote. Durante el test improvisado de Pablo Motos, Trancas y Barrancas, la presentadora jugó al despiste, pero terminó dejando entrever que el diseño podría tener un carácter caduco, una pista que disparó las interpretaciones.

Aun así, Pedroche mantuvo el hermetismo que caracteriza cada fin de año. Solo se permitió admitir que el público reaccionará con sorpresa, incluso pensando que está loca. Su silencio ante algunas preguntas confirmó que el misterio sigue intacto y que la expectación será, un año más, máxima.