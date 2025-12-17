Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Recta final de campaña en Extremadura: el PSOE acusa a Guardiola de no querer debatir, en medio de las hipótesis sobre futuros pactos

En una entrevista en La Razón, la candidata del PP asegura que no tiene cordones sanitarios de cara a futuras alianzas, aunque la relación con Vox se ha ido recrudeciendo a lo largo de este camino a las urnas.

Mar&iacute;a Guardiola

María GuardiolaEFE

Lucía González
Publicado:

A dos días del fin de campaña, hoy los candidatos se centran en la interlocución directa con los medios. Así lo ha hecho la presidenta y candidata del PP María Guardiola, que ha mantenido conversación en distintas cabeceras de la prensa escrita, y el candidato de Vox, Óscar Fernández. El candidato del PSOE y la de Unidas por Extremadura sí que han mantenido su agenda con actos de campaña. El candidato socialista lo ha hecho con alusiones a María Guardiola, reclama debatir con ella.

Lo ha hecho en un acto junto al ministro Carlos Cuerpo en Badajoz, dice que "lo importante son los debates, uno no puede pulsar botón y esconderse y no querer debatir y confrontar". Y añade que "en democracia" él no se fiaría de alguien que "no quiere decir que ha hecho y se esconde". Desde que se convocaron las elecciones, Miguel Ángel Gallardo ha reclamado un cara a cara con Guardiola, que desde el inicio ha defendido que solo participaría en uno, ya realizado, con todos los candidatos en el Canal de Extremadura.

Así lo ha defendido también en las últimas horas en una entrevista en La Razón, "he ido al debate de Extremadura porque es el de las elecciones autonómicas, el que se ha hecho siempre". Defiende que ella ya ha debatido y que no hay que nacionalizar unas elecciones que son autonómicas. Porque dice "aquí no se vota por Sánchez ni por Abascal, se vota por los candidatos autonómicos y nunca en democracia un debate de elecciones extremeñas se ha organizado desde Madrid".

En esta misma entrevista con Pepe Luis Vázquez ha hablado de futuras alianzas. Asegura que no pone "cordones sanitarios a nadie", que aspira a una confianza mayoritaria y pide a Abascal que respeten lo que decidan los extremeños, pero lo cierto es que la relación entre el presidente de Vox y la presidenta de Extremadura no ha hecho más que recrudecerse en la campaña electoral. Aunque hoy el candidato de la formación ha asegurado en una entrevista en 'El Periódico' que encima de la mesa pondrán las mismas condiciones que hicieron con las cuentas y que Guardiola se negó a aceptar.

