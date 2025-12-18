José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce niega presiones a una exconcejal para evitar que le denunciase por acoso sexual. Después de que estas acusaciones salieran a la luz Landaluce ha renunciado a su militancia "para que el PP sea lo menos atacado posible". Mantiene que espera tener "toda la energía" para seguir luchando por su pueblo y que cuenta con el apoyo de su familia y su pueblo para lograrlo.

"Hace un año el PSOE dijo que había presentado una denuncia en el Supremo y ahora dicen que la van a presentar"

Relata el del PP que todo comenzó hace un año y poco cuando el PSOE lanzó una campaña diciendo en rueda de prensa que le habían denunciado ante el Supremo. "Ahora un año después resulta que dicen que van a a presentar una denuncia en el Supremo", cuenta. Destaca además que ya en el mes de octubre sus compañeros que decían que habían sido agredidas y afectadas "decían que era mentira".

Señala Landaluce que cuando el PSOE dice que amplía la denuncia que presentó "todo esto es mentira" y que ya en octubre del año pasado hay un comunicado de sus dos compañeras diciendo que las acusaciones son falsas. Quiere enfatizar que una de las trabajadoras del Ayuntamiento "ha dicho que esto es mentira y no hay ni una sola denuncia de una mujer".

Según ha trascendido, existe un audio que revela presiones a la exconcejala Laura Ruiz para que admitiera desequilibrio mental en su defensa. Landaluce señala que presentó un escrito que le hizo llegar su compañera. "Es un correo electrónico a través de un compañero y amigo en el que dice que todo esto es un montaje".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.