Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Acusaciones al alcalde de Algeciras

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, renuncia a la militancia del PP Algeciras "para defender su honor" tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual.

Acusaciones de violación.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce niega presiones a una exconcejal para evitar que le denunciase por acoso sexual. Después de que estas acusaciones salieran a la luz Landaluce ha renunciado a su militancia "para que el PP sea lo menos atacado posible". Mantiene que espera tener "toda la energía" para seguir luchando por su pueblo y que cuenta con el apoyo de su familia y su pueblo para lograrlo.

"Hace un año el PSOE dijo que había presentado una denuncia en el Supremo y ahora dicen que la van a presentar"

Relata el del PP que todo comenzó hace un año y poco cuando el PSOE lanzó una campaña diciendo en rueda de prensa que le habían denunciado ante el Supremo. "Ahora un año después resulta que dicen que van a a presentar una denuncia en el Supremo", cuenta. Destaca además que ya en el mes de octubre sus compañeros que decían que habían sido agredidas y afectadas "decían que era mentira".

Señala Landaluce que cuando el PSOE dice que amplía la denuncia que presentó "todo esto es mentira" y que ya en octubre del año pasado hay un comunicado de sus dos compañeras diciendo que las acusaciones son falsas. Quiere enfatizar que una de las trabajadoras del Ayuntamiento "ha dicho que esto es mentira y no hay ni una sola denuncia de una mujer".

Según ha trascendido, existe un audio que revela presiones a la exconcejala Laura Ruiz para que admitiera desequilibrio mental en su defensa. Landaluce señala que presentó un escrito que le hizo llegar su compañera. "Es un correo electrónico a través de un compañero y amigo en el que dice que todo esto es un montaje".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron pareja, según el NYT: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que igual sí hubo un favor"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Acusaciones de violación.

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

Oihan, talent de La Voz

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

Encarnita

Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

Pere Navarro en Espejo Público.
BALIZAS V16

Pere Navarro responde a todas las preguntas sobre las balizas en Espejo Público

Jorge Azcón en Espejo Público.
Un café con Susanna

Jorge Azcón: "Cuando Pilar Alegría tenga que elegir entre los aragoneses o Sánchez todos sabemos a quién va a defender"

Paco Marhuenda en Espejo Público.
Análisis de la declaración

Paco Marhuenda: "Santos Cerdán quiere quedar como el Rubalcaba de la época de Sánchez y es un auténtico macarra"

Espejo Público analiza la declaración de Santos Cerdán en la comisión del 'caso Koldo' del Senado. Paco Marhuenda le define como "un fantoche, un personaje menor que intenta presentarse como víctima de una conspiración".

¿Podrá Dabiz Muñoz ponerse el vestino de Cristina Pedroche?: "Lo intentaremos"
Claves para una relación

Los consejos de Cristina Pedroche para una pareja duradera: "Nos acostamos y no podemos estar enfadados"

La presentadora ha pasado por el test que han preparado Trancas y Barrancas sincerándose sobre los trucos en su relación con Dabiz Muñoz.

Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Esta noche, Karlos Arguiñano despedirá el año en El Hormiguero

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”, el grupo de amigas de una concursante de El 1%

Publicidad