"Cobro cien euros menos al mes. Soy más pobre que hace un año"

Asalariados, autónomos, pequeños empresarios… curioseamos en las nóminas y los ingresos de los contribuyentes: "Lo que más temo es el cierre del trimestre. Conozco a gente que pide créditos para pagar el IVA".

La presión fiscal que nos ahoga.

Raúl García
Publicado:

Mirella nos muestra dos nóminas. Una del año pasado: 1.422 euros líquidos. La de este mes de noviembre muestra una llamativa diferencia: 1.325. Cien euros menos: “hace un año me retenían un 6% y ahora casi un nueve. Nadie me ha explicado por qué”. Lo que es evidente es esa diferencia que ve cada mes en su sueldo de camarera: “”no es una sensación, es la realidad. Soy más pobre que hace un año”. La frase es muy recurrente a lo largo de todo este reportaje.

“Sin liquidez a fin de mes. Si ves los ingresos anuales te desmoralizas”

Antonio es autónomo y nos quedamos con otra sentencia: “antes montabas un negocio y tenías un negocio. Hoy tienes un autoempleo”. Hubo un tiempo en que tenía diez peluquerías y cuarenta empleadas. Hoy tiene un establecimiento y tres trabajadores: “lo que más teme un autónomo es cuando llega el cierre de trimestre y viene el IVA, el IRPF… eso es tremendo”.

Antonio conoce a compañeros del sector que tienen que pedir créditos para pagar el IVA. “Lo que más ha subido son los impuestos. Se nota en la liquidez a fin de mes y ya si coges el cómputo anual, te desmoralizas. Soy más pobre”. La frase se repite. No en vano “si sumas lo que pagas de IRPF mas la cuota de autónomos y cargas sociales, siempre es más del 50%”. Palabra de asesor fiscal.

Menos dinero en el bolsillo: “El IRPF no se ha adaptado a la inflación”

¿Se trata de una mera percepción, o es real la subida impositiva para el contribuyente? La recaudación fiscal de 2024 fue un 8% mayor que en 2023. Lo confirma Ignacio Arráez, vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF). “El IRPF no se ha adaptado a la inflación, de forma que si te suben el sueldo un poco, pero de eso que te suben te quita Hacienda una parte, no consigues mantener el nivel adquisitivo que tenías”. Y si no mantienes, pierdes. Y si pierdes… eres más pobre. “No es sólo que se hayan subido los impuestos de toda la vida sino que además ha habido una proliferación de nuevas figuras tributarias”.

Espejo Público» Noticias

