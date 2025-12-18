Una vecina de la presunta madre del bebé abandonado en Sevilla: "Me dijo que no lo quería, que era producto de una violación"

Este lunes, vecinos del barrio Madre de Dios en Sevilla hallaron a un recién nacido abandonado en el portal de un edificio. El aviso se produjo en torno a la una y media de la tarde, tras localizar al bebé en un portal de la calle Cráter, una vía peatonal de la zona.

El menor, que se encontraba desnudo y tenía apenas unos días de vida, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado en buen estado de salud. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para identificar a los progenitores y esclarecer las circunstancias del abandono. "El bebé está en buenas condiciones y continúa bajo atención médica. Se trabaja para determinar quiénes pueden ser los padres y, a partir de ahí, valorar si existe algún tipo de responsabilidad penal u otra", explicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en declaraciones a los medios.

Una vecina asegura que la presunta madre del bebé le confesó que "no lo quería, que había sido producto de una violación, que lo iba a abandonar".

Tras el hallazgo del recién nacido, los vecinos se movilizaron. Mientras que el bebé estaba en casa de una vecina, esperando a que llegase la policía, otros fueron a comprar pañales y comida para el pequeño.

Una vecina asegura saber quién es la madre

Una vecina del barrio identificó ante la Policía a la presunta madre del menor. Ha declarado que hace dos semanas, una vecina mantuvo una conversación con ella y esta le aseguró que estaba embarazada tras haber sufrido una supuesta agresión sexual. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar a los padres del bebé y también para esclarecer las circunstancias que rodearon el abandono. El menor permanece ingresado en un centro hospitalario, donde evoluciona favorablemente.

"El bebé se encuentra en buen estado de salud y en condiciones adecuadas. Se está trabajando para identificar a los posibles progenitores y, a partir de ahí, determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal u otra de la que deban responder», explicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en declaraciones a los medios. También ha indicado que ahora la prioridad es "garantizar la salud y el bienestar del menor, por encima de la localización de los responsables". Los vecinos que se encontraron al bebé han indicado que aún tenía el "cordón umbilical". Aunque no se ha podido confirmar su edad exacta, todo apunta a que "se trata de un recién nacido", señaló el delegado de gobierno.

Los vecinos están consternados. "Ha sido muy fuerte", "qué madre puede dejar a un hijo", "nos da mucha pena", han declarado varios vecinos.

A partir de ahora, el servicio de protección de menores deberá determinar si existe una situación de desamparo, si es posible localizar a familiares y si estos pueden hacerse cargo del menor, o si, por el contrario, debe ser derivado a un centro o a una familia de acogida.

