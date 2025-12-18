Publicidad
Sueños de libertad
Andrés rastrea el pasado de Gabriel y halla a Beatriz, la exnovia que podría revelar su verdadera identidad
El joven De la Reina descubre que una antigua relación de Gabriel podría aportar las pruebas definitivas para destapar sus verdaderas intenciones.
Andrés insiste en demostrar que Gabriel no es quien aparenta y acude a Ángel Ruíz en busca de nuevas pistas. El detective, tras descartar seguir la línea de Enriqueta, aporta un dato clave: Gabriel mantuvo una relación con Beatriz Daute durante sus estudios de Derecho en Tenerife.
Convencido de que esta mujer puede ser la pieza que falta para desenmascarar a su primo, Andrés se propone localizarla. El joven sospecha que Beatriz podría conocer episodios decisivos del pasado de Gabriel, incluso aquellos que él ha ocultado mientras manipula la situación con su madre, Delia.