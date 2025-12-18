Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Entrevista

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

Repasamos la trayectoria del talent que nos cuenta cómo se siente con su paso por el concurso tras haber estado en La Voz Kids.

Oihan, talent de La Voz

A las puertas de la Gran Final de La Voz 2025, Oihan, una de las voces más queridas del equipo de Sebastián Yatra, comparte cómo ha vivido su regreso al formato y su camino hasta convertirse en finalista. Para él, volver tras su paso por La Voz Kids ha supuesto todo un reto: “Ha sido crecimiento personal y musical”, reconoce con una madurez que refleja su transformación.

Su Audición a ciegas fue uno de los momentos más recordados de la temporada. Yatra y Mika se giraron, pero Oihan, entre nervios y emoción, vivió un pequeño tropiezo: “Justo se giraron y me equivoqué. Siempre se va a quedar esa astillita, pero fue bastante emocionante”. ¿Qué pasó por su cabeza en ese instante? Él mismo lo resume con naturalidad: “Nada, por eso me equivoqué”.

Desde ese momento, Sebastián Yatra apostó fuerte por él. Lo convirtió en su pase directo, lo acompañó en cada fase del concurso y siempre tuvo claro que debía estar en la final. Entre los muchos consejos que el colombiano le ha dado, hay uno que ha guiado todo su recorrido: “que lo sienta y que lo disfrute”. Ese mensaje le ha permitido conectar con el público, que también ha respaldado su talento y lo ha acompañado hasta la última gala.

