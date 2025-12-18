Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Davide Ancelotti deja Botafogo tras 5 meses en el cargo

El hijo de Carletto pone fin a su breve etapa en el banquillo del equipo brasileño.

Davide Ancelotti en un partido con Botafogo

Davide Ancelotti en un partido con BotafogoReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Davide Ancelotti, técnico del Botafogo e hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, ha puesto fin este miércoles a su breve etapa en el banquillo del club albinegro.

La entidad de Río de Janeiro confirmó su salida a través de un comunicado en el que agradeció su "profesionalidad y compromiso" durante estos cinco meses y avanzó que anunciará pronto a la nueva comisión técnica.

Según la prensa brasileña, la renuncia del italiano responde a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo. En concreto, el conflicto habría surgido por desacuerdos con la intensidad de los entrenamientos impartidos por uno de los preparadores físicos que forman parte de su staff.

La directiva de la SAF decidió rescindir el contrato de este profesional, una decisión que Davide Ancelotti habría considerado inaceptable y que precipitó su dimisión.

14 victorias, 11 empates y 7 derrotas

El entrenador, nacido hace 36 años en Parma, se marcha con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos oficiales.

Bajo su mando, Botafogo logró recomponerse tras un inicio de temporada irregular hasta escalar a la sexta posición del Campeonato Brasileño, objetivo que le valió al club una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores.

La salida del italiano supone un nuevo giro en un año convulso para el conjunto carioca, que deberá volver a rearmarse de cara a 2026.

