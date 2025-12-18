Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

MEJORES MOMENTOS | 18 DE DICIEMBRE

“Se lo debes todo”: Joaquín tiene una gran suerte en este panel

El concursante ha desvelado cómo piensa agradecérselo a su compañero Ale.

“Se lo debes todo”, Joaquín tiene una gran suerte en este panel

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En este panel, Ale, el concursante del atril rojo, parecía ser quien iba a resolver. Sin embargo, el temido ‘Se lo doy’ le ha arrebatado todo y ha elegido como beneficiario a Joaquín. Pero una mala noticia ha traído otra detrás.

Ale ha continuado jugando, pero ha perdido el turno, lo que ha vuelto a favorecer al concursante del atril amarillo. Ante esta situación, Jorge Fernández ha comentado a Joaquín: “Se lo debes todo a Ale”.

Tras lo ocurrido, Joaquín ya ha desvelado cómo piensa agradecer a su compañero este inesperado golpe de suerte. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Se lo debes todo”, Joaquín tiene una gran suerte en este panel

“Se lo debes todo”: Joaquín tiene una gran suerte en este panel

Panna cotta de café con crema de chocolate

Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

La presión fiscal que nos ahoga.
Impuestos

"Cobro cien euros menos al mes. Soy más pobre que hace un año"

Un café con Azcón.
ELECCIONES EXTREMADURA

El 'juego de los christmas con Azcón': "A Sánchez le diría que disfrute de sus últimas Navidades en Moncloa"

Acusaciones de violación.
Acusaciones al alcalde de Algeciras

José Ignacio Landaluce se defiende de las acusaciones de acoso sexual: "No hay ninguna denuncia presentada por ninguna compañera"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, renuncia a la militancia del PP Algeciras "para defender su honor" tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual.

Oihan, talent de La Voz
Entrevista

Así ha sido el camino de Oihan hacía la final de La Voz: “Volver al programa ha sido crecimiento personal y musical”

Repasamos la trayectoria del talent que nos cuenta cómo se siente con su paso por el concurso tras haber estado en La Voz Kids.

Encarnita

Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

Pere Navarro en Espejo Público.

Pere Navarro responde a todas las preguntas sobre las balizas en Espejo Público

Jorge Azcón en Espejo Público.

Jorge Azcón: "Cuando Pilar Alegría tenga que elegir entre los aragoneses o Sánchez todos sabemos a quién va a defender"

Publicidad