“Se lo debes todo”: Joaquín tiene una gran suerte en este panel

En este panel, Ale, el concursante del atril rojo, parecía ser quien iba a resolver. Sin embargo, el temido ‘Se lo doy’ le ha arrebatado todo y ha elegido como beneficiario a Joaquín. Pero una mala noticia ha traído otra detrás.

Ale ha continuado jugando, pero ha perdido el turno, lo que ha vuelto a favorecer al concursante del atril amarillo. Ante esta situación, Jorge Fernández ha comentado a Joaquín: “Se lo debes todo a Ale”.

Tras lo ocurrido, Joaquín ya ha desvelado cómo piensa agradecer a su compañero este inesperado golpe de suerte. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!