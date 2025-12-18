Asesinan a tiros al futbolista del Barcelona SC Mario Pineida en un ataque armado

El fútbol ecuatoriano vuelve a teñirse de luto. Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, fue asesinado este miércoles en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y actualmente la más violenta del país. El Ministerio del Interior y el propio club confirmaron la noticia, que ha provocado un profundo impacto en el entorno futbolístico del país.

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", expresó la institución en un comunicado en el que manifestó sentirse "profundamente consternada" y "enlutada como familia barcelonista".

El club añadió que en las próximas horas anunciará los actos en recuerdo del futbolista y pidió a socios e hinchas elevar una oración "por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor".

El ataque, frente a un local comercial

El atentado se produjo en los exteriores de un establecimiento en la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil. Unidades policiales acudieron inmediatamente al lugar para iniciar las investigaciones, en un contexto de creciente violencia asociada al crimen organizado.

Pineida, de 33 años, nacido en Santo Domingo de Los Tsáchilas, se encontraba entrenando con el Barcelona para el último partido de la temporada, previsto para este domingo ante Independiente del Valle.

En 2022 pasó por el Fluminense

El lateral, capaz de jugar tanto por derecha como por izquierda, inició su trayectoria profesional en Independiente del Valle entre 2010 y 2015. En 2016 dio el salto a Barcelona SC, donde se consolidó como una de sus figuras más reconocidas.

En 2022 pasó al Fluminense brasileño, y posteriormente, en 2024, disputó una temporada con El Nacional de Quito antes de regresar al conjunto torero.

Pineida fue internacional con Ecuador desde categorías inferiores hasta la absoluta, formando parte de diversas generaciones de La Tri.

Violencia desatada en el fútbol ecuatoriano

Su asesinato se suma a una preocupante lista de ataques armados contra futbolistas en el país. En el último año se registran al menos cuatro agresiones de este tipo, entre ellas la muerte del centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, asesinado el 19 de septiembre en la provincia de Esmeraldas.

Ecuador vive una espiral de violencia sin precedentes. Desde 2024, el país se encuentra bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales. Aun así, la situación se ha agravado: en 2025 se contabiliza un promedio de un asesinato por hora.

La muerte de Pineida vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de respuestas efectivas ante una crisis que golpea incluso a figuras públicas y deportistas de élite en Ecuador.

