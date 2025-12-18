Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

El mes pasado fallecía Encarnita Polo en su residencia de Ávila a sus 86 años. Uno de sus compañeros, que padecía demencia senil prematura, se coló en su habitación y la estranguló hasta la muerte.

Ayer, familiares y amigos de la artista se reunían en Madrid para despedirse de ella en una misa funeral en su honor. Entre ellos, estaba nuestro colaborador José Manuel Parada, que tenía una gran amistad con Encarnita.

Quien no acudió fue Rappel, que fue muy crítico con la decisión de la hija de Encarnita de ingresarla en una residencia. "Nadie me ha dicho nada", nos cuenta Rappel, "parece un complot".

Aunque Rappel advierte que apenas ha tenido relación con la hija de Encarnita, es tajante: "Si yo contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional".