Rappel, tras no recibir la invitación a la misa funeral de Encarnita Polo: "Si contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional"

El 16 de diciembre, familiares y amigos de Encarnita Polo le daban el último adiós tras su trágico fallecimiento. Sin embargo, Rappel, uno de sus grandes amigos, no fue invitado al homenaje que organizó su hija.

Encarnita

El mes pasado fallecía Encarnita Polo en su residencia de Ávila a sus 86 años. Uno de sus compañeros, que padecía demencia senil prematura, se coló en su habitación y la estranguló hasta la muerte.

Ayer, familiares y amigos de la artista se reunían en Madrid para despedirse de ella en una misa funeral en su honor. Entre ellos, estaba nuestro colaborador José Manuel Parada, que tenía una gran amistad con Encarnita.

Quien no acudió fue Rappel, que fue muy crítico con la decisión de la hija de Encarnita de ingresarla en una residencia. "Nadie me ha dicho nada", nos cuenta Rappel, "parece un complot".

Aunque Rappel advierte que apenas ha tenido relación con la hija de Encarnita, es tajante: "Si yo contara toda la verdad, montaba un escándalo nacional".

La presentadora ha pasado por el test que han preparado Trancas y Barrancas sincerándose sobre los trucos en su relación con Dabiz Muñoz.

