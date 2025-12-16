Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

La periodista Pilar Rodríguez Losantos ha analizado los escándalos de presunta financiación ilegal y acoso a mujeres que salpican al PSOE y a algunos de sus dirigentes. "No sé si es especialmente feminista que la vivienda habitual del presidente del Gobierno esté pagada con el dinero de prostituir mujeres", se pregunta.

"No sé si es muy feminista que el presidente del Gobierno y el líder del PSOE sea el yerno de un proxeneta confeso. No sé si eso es especialmente feminista o un ejemplo para todas las mujeres", reitera la colaboradora

"Las mujeres están ahora más desprotegidas que lo que han estado nunca en democracia"

Se pregunta además Losantos si "el pecado mortal" del PSOE es la financiación irregular y "no que se hayan robado millones de euros en comisiones irregulares o que las mujeres estén denigradas de la forma que llevan denigradas toda esta legislatura".

Pone sobre la mesa el hecho de que de repente llegue un empresario y le dé 10.000 euros a Ferraz y sostiene que eso es infinitamente más grave que "el hecho de que las mujeres estén más desprotegidas de lo que han estado nunca en democracia". Considera que habría que plantearse la gravedad de que en el PSOE "se esté robando a manos llenas no solo a manos de Ábalos y Cerdán, la UCO entró en 3 ministerios la semana pasada".

"Es más lesivo que se financie ilegalmente un mitin del PSOE que todo lo que llevan robado ahí"

Recuerda también todos los escándalos que están rodeando al entorno más directo del presidente del Gobierno tanto en el partido como su entorno. "Solo importa si ha llegado un empresario y ha dado dinero para que se financien. Es más lesivo que se financie ilegalmente un mitin del PSOE que todo lo que llevan robando ahí".

"Lo que pasa es que están buscando una excusa para poder mantenerse en la moqueta, que es lo que hace Rufián todo el rato que dice que va a pedir reuniones porque está indignado pro no hacen nada".

