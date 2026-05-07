Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Directo

José Luis Martínez-Almeida, minutos antes del pregón de Sonsoles Ónega: "Lo difícil es decir solo un motivo por el que la elegí"

Nuestra presentadora es la encargada de dar el pregón de las fiestas de San Isidro de este año. Una tarea que para ella es todo un honor.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Se acerca el 15 de mayo y, con él, Madrid se viste de chulapa. Este jueves 7 de mayo comienzan las fiestas de San Isidro de Madrid, a las que Sonsoles Ónega dará el pistoletazo de salida. Nuestra presentadora ha sido la encargada de dar el pregón de las fiestas en 2026.

A escasos minutos de comenzar, hemos podido hablar con Sonsoles, que se ha mostrado emocionada y agradecida con Madrid por otorgarle semejante tarea. Además, hemos podido verla junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Hay tantos motivos por los que elegirla, que lo difícil es decir solo uno por el que la elegí", afirma Martínez-Almeida.

Madrid da inicio a sus fiestas y Sonsoles promete hacerle un homenaje a su querida ciudad. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

José Luis Martínez-Almeida, minutos antes del pregón de Sonsoles Ónega: "Lo difícil es decir solo un motivo por el que la elegí"

Sole Giménez

Sole Giménez echa la vista atrás a su pasado con Presuntos Implicados: "No soy nada nostálgica"

Omar Montes

Isabel Rábago desvela qué relación tienen Omar Montes y la mujer que dice estar embarazada de él: "No es esporádico"

Y ahora Son...coles
Y AHORA SON...COLES

¿Qué prometerían los niños para ganar las elecciones?: "Taparía las pistolas con un corcho de vino"

Charito
Nos lo cuenta

El secreto de Charito para llegar a los 102 años: "Hay que tener fuerza y no quedarse sentada en una silla"

Tita Cervera
Última hora

La familia de Tita Cervera, pendiente de su estado de salud: "Les preocupa que esto se pueda alargar en el tiempo"

La baronesa continúa su recuperación en casa, tras ser ingresada la semana pasada por un problema grave de salud. Un episodio delicado que mantiene unidos a sus hijos.

Adela
Última hora

Adela vive al lado del hospital al que serán trasladados los españoles del MV Hondius: "No sé por qué los traen para acá"

El buque MV Hondius con los pasajeros sin síntomas de hantavirus llegará este fin de semana a Canarias. Desde allí, los 14 españoles serán trasladados en un avión medicalizado hasta el hospital Gómez Ulla.

Vivienda en nuda propiedad

La estrategia "ilegal e inmoral" de las inmobiliarias con la nuda propiedad: "No les quedan muchos años de vida"

Ángela Vallvey

Ángela Vallvey, sobre el brote de hantavirus: "Esta heroísmo que se nos pide no ayuda, claro que nos recuerda al Covid"

'Operación hantavirus'

"Es muy difícil que este virus cause brotes". El virólogo Adolfo García Sastre resuelve las dudas sobre el hantavirus

Publicidad