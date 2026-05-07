José Luis Martínez-Almeida, minutos antes del pregón de Sonsoles Ónega: "Lo difícil es decir solo un motivo por el que la elegí"

Se acerca el 15 de mayo y, con él, Madrid se viste de chulapa. Este jueves 7 de mayo comienzan las fiestas de San Isidro de Madrid, a las que Sonsoles Ónega dará el pistoletazo de salida. Nuestra presentadora ha sido la encargada de dar el pregón de las fiestas en 2026.

A escasos minutos de comenzar, hemos podido hablar con Sonsoles, que se ha mostrado emocionada y agradecida con Madrid por otorgarle semejante tarea. Además, hemos podido verla junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Hay tantos motivos por los que elegirla, que lo difícil es decir solo uno por el que la elegí", afirma Martínez-Almeida.

Madrid da inicio a sus fiestas y Sonsoles promete hacerle un homenaje a su querida ciudad. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!