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José Luis Martínez-Almeida, minutos antes del pregón de Sonsoles Ónega: "Lo difícil es decir solo un motivo por el que la elegí"
Nuestra presentadora es la encargada de dar el pregón de las fiestas de San Isidro de este año. Una tarea que para ella es todo un honor.
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Se acerca el 15 de mayo y, con él, Madrid se viste de chulapa. Este jueves 7 de mayo comienzan las fiestas de San Isidro de Madrid, a las que Sonsoles Ónega dará el pistoletazo de salida. Nuestra presentadora ha sido la encargada de dar el pregón de las fiestas en 2026.
A escasos minutos de comenzar, hemos podido hablar con Sonsoles, que se ha mostrado emocionada y agradecida con Madrid por otorgarle semejante tarea. Además, hemos podido verla junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Hay tantos motivos por los que elegirla, que lo difícil es decir solo uno por el que la elegí", afirma Martínez-Almeida.
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Madrid da inicio a sus fiestas y Sonsoles promete hacerle un homenaje a su querida ciudad. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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