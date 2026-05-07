Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de mayo

Esperanza Aguirre se adelanta a Javier en La Pista saltándose las normas de Pasapalabra

La política madrileña se sabía la canción y se le ha escapado el título antes de que lo dijera Javier, aunque resultaba tan obvio que Roberto Leal ha dejado seguir el juego.

Esperanza Aguirre, incapaz de contenerse en La Pista... ¡en el duelo entre Javier y David!Esperanza Aguirre, incapaz de contenerse en La Pista... ¡en el duelo entre Javier y David!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

David y Javier brillan mucho más en El Rosco que en La Pista. Ellos mismos son conscientes de que la prueba musical se les resiste a menudo, y este programa no ha sido una de las excepciones. “Somos muy malos”, ha afirmado el concursante barcelonés cuando la canción de este duelo se les empezaba a resistir, tras un fragmento y el verso de la letra.

Sin embargo, esta vez el tema de 1970 que les ha tocado parecía realmente difícil de reconocer. De hecho, tras escuchar un poco más de música, sólo Esperanza Aguirre sabía cuál era. La política ha comenzado su primera visita a Pasapalabra en la actual etapa, y con el aliciente añadido de formar parte del equipo de Javier… ¡al que ya conocía antes del concurso! De hecho, ha revelado hasta qué punto el madrileño era un estudiante de sobresaliente.

La sorpresa de Esperanza Aguirre al regresar a Pasapalabra: confiesa de qué conocía ya a Javier

El duelo entre los concursantes ha llegado al punto en el que Roberto Leal da el título con otras palabras. La sorpresa ha saltado cuando Esperanza se ha adelantado a Javier y ha dado la respuesta antes que él. Como parecía demasiado obvia, el presentador ha dejado seguir el juego para que el lance se quedara en anécdota. ¡Revívelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Esperanza Aguirre, incapaz de contenerse en La Pista... ¡en el duelo entre Javier y David!Esperanza Aguirre, incapaz de contenerse en La Pista... ¡en el duelo entre Javier y David!

Esperanza Aguirre se adelanta a Javier en La Pista saltándose las normas de Pasapalabra

La sorpresa de Esperanza Aguirre al regresar a Pasapalabra: confiesa de qué conocía ya a Javier

¡Esperanza Aguirre y Javier ya se conocían! Su sorprendente vínculo antes de Pasapalabra

¡Mickey Mouse, en Pasapalabra! Un aspirante sorprende imitando voces icónicas

¡Mickey Mouse, en Pasapalabra! Un aspirante sorprende imitando voces icónicas

Sonsoles Ónega
Directo

José Luis Martínez-Almeida, minutos antes del pregón de Sonsoles Ónega: "Lo difícil es decir solo un motivo por el que la elegí"

Sole Giménez
Entrevista

Sole Giménez echa la vista atrás a su pasado con Presuntos Implicados: "No soy nada nostálgica"

Omar Montes
Exclusiva

Isabel Rábago desvela qué relación tienen Omar Montes y la mujer que dice estar embarazada de él: "No es esporádico"

Rocío Martín, una enfermera estética madrileña, asegura estar embarazada de Omar Montes, pese a que este no se ha pronunciado. Isabel Rábago nos cuenta todo lo que hay detrás de esta noticia.

Y ahora Son...coles
Y AHORA SON...COLES

¿Qué prometerían los niños para ganar las elecciones?: "Taparía las pistolas con un corcho de vino"

Jimeno se traslada a un colegio para preguntarle a los niños qué prometerían en caso de presentarse a las elecciones. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para ganar?

Charito

El secreto de Charito para llegar a los 102 años: "Hay que tener fuerza y no quedarse sentada en una silla"

Tita Cervera

La familia de Tita Cervera, pendiente de su estado de salud: "Les preocupa que esto se pueda alargar en el tiempo"

Adela

Adela vive al lado del hospital al que serán trasladados los españoles del MV Hondius: "No sé por qué los traen para acá"

Publicidad