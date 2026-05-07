Esperanza Aguirre se adelanta a Javier en La Pista saltándose las normas de Pasapalabra

David y Javier brillan mucho más en El Rosco que en La Pista. Ellos mismos son conscientes de que la prueba musical se les resiste a menudo, y este programa no ha sido una de las excepciones. “Somos muy malos”, ha afirmado el concursante barcelonés cuando la canción de este duelo se les empezaba a resistir, tras un fragmento y el verso de la letra.

Sin embargo, esta vez el tema de 1970 que les ha tocado parecía realmente difícil de reconocer. De hecho, tras escuchar un poco más de música, sólo Esperanza Aguirre sabía cuál era. La política ha comenzado su primera visita a Pasapalabra en la actual etapa, y con el aliciente añadido de formar parte del equipo de Javier… ¡al que ya conocía antes del concurso! De hecho, ha revelado hasta qué punto el madrileño era un estudiante de sobresaliente.

El duelo entre los concursantes ha llegado al punto en el que Roberto Leal da el título con otras palabras. La sorpresa ha saltado cuando Esperanza se ha adelantado a Javier y ha dado la respuesta antes que él. Como parecía demasiado obvia, el presentador ha dejado seguir el juego para que el lance se quedara en anécdota. ¡Revívelo en el vídeo!