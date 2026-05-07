Sole Giménez echa la vista atrás a su pasado con Presuntos Implicados: "No soy nada nostálgica"

Sole Giménez acumula ya 40 años de música en nuestro país. La mitad de ellos formó parte de Presuntos Implicados, un grupo que aún suena en las radios, pero ahora continúa con una exitosa carrera en solitario.

Tras varios éxitos como grupo, Presuntos Implicados se separó por tensiones internas. Una ruptura que hoy sigue llena de incógnitas y de la que Sole Giménez no se arrepiente, ya que le ha permitido avanzar en su propio camino.

"No soy nada nostálgica de Presuntos", afirma Sole Giménez, "cuando te agarras a algo del pasado es un sufrimiento autoinfligido, es sufrir por sufrir".

Sin embargo, Sole tiene claro que todos los recuerdos que tuvo con Presuntos Implicados son un tesoro y que hoy siguen formando una parte bonita de su vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!